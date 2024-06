El Roses Platja aixeca quatre títols als Campionats de Catalunya

El Club Esportiu i de Lleure Platja de Roses va tornar a demostrar el seu domini en els Campionats de Catalunya de futbol platja celebrats el cap de setmana passat a Salou (Tarragona), municipi que agafava el relleu de Roses. Si fa un any el Roses Platja va aconseguir dos títols -afegits a un doblet de l’AE Roses-, aquest cop va aixecar quatre trofeus en categoria masculina.

El sènior es va desfer, en un derbi comarcal, de l’Alt Empordà de Peralada a la final (3-5). Aquest era el cinquè títol en set anys per als rosincs, que a la final es van trobar un conjunt peraladenc molt lluitador en el debut al futbol plata. També hi va haver duel altempordanès a la final catalana en categoria cadet, on el Roses va superar el Sant Pere Pescador (9-4). En juvenils hi va haver una final entre dos equips del mateix Roses Platja, que va acabar 7-4. I, en infantils, els rosincs van vèncer el Sitges als penals (3-3). A més, l'aleví rosinc va ser sotscampió després de perdre la final contra el Black Wolf de Rubí (7-3).