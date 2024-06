Carme Forcadell truca a un hotel de Figueres i la resposta la deixa indignada: "És desesperant"

El debat sobre l'ús de la llengua catalana continua portant cua. I fets com el que ha denunciat l'expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell encara posen més llenya a foc.

Forcadell ha "denunciat" a través d'X (Twitter) un cas de discriminació del català. En aquest cas hauria succeït quan l'expolítica catalana va trucar un hotel de Figueres per fer una reserva. La resposta de la persona que la va atendre, però, la va fer quedar "de pedra".

I és que, segons explica Forcadell en el seu tuit, després de saludar amb un "bona tarda", el personal de l'hotel li va respondre amb un sec: "En castellano por favor".

Forcadell ha conclòs el tuit afirmant que no ha fet cap reserva després d'aquesta resposta. "És desesperant. Evidentment, no he reservat habitació", ha dit taxativament.

Acabo de trucar a un hotel de Figueres per reservar una habitació i m'he quedat de pedra, després de dir bona tarda m'han dit:"En castellano por favor". A Figueres, és desesperant. Evidentment no he reservat habitació. — Carme Forcadell Lluís (@ForcadellCarme) June 11, 2024

A favor i en contra

Aquest episodi ha obert un debat a les xarxes socials, on alguns usuaris han expressat el seu suport a Forcadell i han criticat l'hotel per la seva manca de sensibilitat lingüística. "De veritat??? Podria dir-me si us plau el nom de l'hotel? Soc de Figueres i no tinc paraules, espero que hagi reservat a un hotel on la nostra llengua no sigui malmesa. En nom de molts figuerencs: perdó", ha escrit la usuària @martamunjo.

Tanmateix, altres usuaris han carregat contra Forcadell. "Fa gràcia els polítics que us feu els sorpresos per les conseqüències dels vostres governs, i fins i tot feu veure que és culpa de l'oposició i així en bucle, diria que us feu un tip de riure a porta tancada èpica", ha dit l'usuari @jaumeserracanta. "Ara te n'assabentes? Ja fa temps que tenim el català perdut. I de qui és culpa? Ni a les aules hi ha català, cosa que vol dir que qui governa no fa la feina. Fàstic", ha afegit la usuària @Anna_Casas.

