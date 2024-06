Desapareguda després de baixar d'un autobús a Barcelona: "Em tenen segrestada, em mataran, mama"

Dissabte 27 d'abril del 2024. La Irene entra a treballar al torn de matí. Durant la jornada laboral no pot atendre el telèfon, ni el té a sobre. Al migdia, quan acaba, agafa el seu mòbil que guarda a la bossa de mà. Veu que té un parell de missatges de Whatsapp. L'últim és impactant: "Em tenen segrestada, em mataran la mama". Ho envia la seva filla Katy. La Irene respon, intenta trucar-li: "Filla, contesta, envia'm la teva ubicació". El telèfon està pagat. No hi ha resposta. No hi ha cap línia. No l'ha tornat a veure més i no en sap res.

Es diu Katherine de Sousa, Katy. Té 34 anys, complexió normal. Va sortir de casa seva, a València, i el dia 26 d'abril va ser vista per darrer cop a l'estació d'autobusos de Barcelona. "És l'última imatge que se'n té, segons confirma la policia", apunta la seva mare, Irene, que atén amb dolor aquest mitjà, per pregar que no cessi la recerca. Un dia després va rebre aquest missatge d'alerta. No l'ha tornat a veure.

"No sé si era una crisi, ja que la meva filla prenia medicació, o és real, però tinc pànic. Des d'aleshores no he tornat a saber res de la Katy", clama la mare. Viu buscant i esperant respostes. No arriben. "Aquesta situació és molt dura. No pots menjar, dormir, viure… No sé si la meva filla és al carrer amb una forta crisi, o si li ha passat alguna cosa, és horrible", diu la Irene plorant. "És horrible de debò", afegeix.

Uns dies enrere

"Els fets estranys van començar, més o menys, una setmana abans", recorda Irene. La seva ment s'atura el dia 22 d'abril (cinc abans que la seva filla desaparegués). "Una persona va venir a casa i em va dir que la documentació de la meva filla havia aparegut tirada en un carrer, al replà d'una finca, a València".

Dos mesos abans, la Katy s'havia independitzat i se n'havia anat a un pis compartit amb una amiga. "Per què ha aparegut això?". No n'era la direcció. "En aquell instant vaig anar a la policia a denunciar". Va arrencar una investigació que va donar els seus fruits (i es va tancar) aviat. La policia va localitzar la noia a Barcelona, a l'estació d'autobusos. "El dia 25 (dos dies abans de desaparèixer), segons he sabut ara", apunta Irene, "van veure Katy a l'estació d'autobusos. Van estar parlant amb ella i la van deixar passar, anar-se'n. A mi no em van dir res, potser va ser el primer error...".

La Katy, en una foto del seu àlbum familiar. A la dreta, alerta de SOS Desapareguts, que està donant suport a la recerca d'Irene des de l'inici. / SUCCESSOS

Una fugida voluntària. Era major d'edat, van assenyalar. Però és probable que la Katy no estigués en plenes facultats. Diagnosticada des del 2009, pateix una malaltia mental. "No és una malaltia declarada", assegura Irene que li va dir un agent. "Ho és. Katherine pren medicació des de fa anys. Ha estat ingressada diverses vegades amb quadres greus. La Katy, de fet, cobrava una pensió per aquesta malaltia". La seva absència, amb aquest quadre clínic, es converteix —segons el protocol de cerca vigent— en una desaparició d'alt risc, encara que sigui una persona adulta. "No li van donar prioritat".

Després d'anar diverses vegades a comissaria, Irene ha pogut saber que hi ha unes imatges gravades de la seva filla a l'estació. "Portava una motxilla petita, un ordinador petit... Només. No portava res per fer vida, ni tan sols per a un viatge llarg. Es veu que era un viatge d'anada i tornada, res més…". Els enregistraments són del 26 d'abril. El missatge pregant ajuda arribaria un dia després. "Mama, em tenen segrestada, raptada, em mataran…".

"No sé, no sé… no sé si era una crisi", lamenta la seva mare, "no sé si és veritat. L'únic que sé és que jo no en sé res des del 27 d'abril". Irene reconstrueix aquell dia. "Vaig sortir de la feina i la vaig escriure: filla, digues-me la ubicació; filla, digues-me on ets... I res. L'últim que sé d'ella és que la tenien tancada, estava en perill i la matarien...". La Irene clama, "el més lògic és localitzar aquest telèfon, la ubicació d'aquest missatge… No?". La ubicació des de la qual va escriure Katy es desconeix, però la pista següent va arribar des de París.

Diners a París

Després del Whatsapp, tot es va fondre a negre. "No he tornat a saber-ne més". La policia, després de conèixer el contingut del missatge, va analitzar els possibles moviments de la Katy. Cap visita al metge, cap ressenya policial..., però un moviment bancari la va situar a París. "Parlen d'un caixer, no sé si a prop d'un hospital", explica la seva mare sorpresa. "Em sembla estrany. La documentació de la meva filla apareix, cinc dies abans de desaparèixer ella, a València. Com va poder viatjar a París?". La Irenene tem que es tracti d'un robatori i un ús fraudulent de la targeta: "Em costa de creure que la Katy estigui allà".

La Katy té dos tatuatges d'oronetes a les seves clavícules, que poden ajudar a localitzar-la i identificar-la. / SUCCESSOS

Sense avenços, només escenes que sembla que no casen, sense pistes després de difondre la foto i el cartell, Irene ha conegut una dada nova: es tracta d'una publicació a Facebook, oculta per a ella (no visible), en què la seva filla escrivia abans de desaparèixer, abans de pujar a l'autobús cap a Barcelona: "A la meva mare i a mi ens tenen amenaçades". Un paràgraf amb frases inconnexes. "D'una banda, escrivia que volia anar amb mi; de l'altra, que l'amenaça era jo". Proves, assegura Irene, que Katy probablement estava patint una crisi. "La seva filla és major d'edat... em diuen els agents, però ningú repara en la seva malaltia".

Saber que està bé

"La Katy ajudava tothom, ajudava la gent que era al carrer. 'No siguis tan bona... no et fiïs de tots', li deia jo". Va arribar a Espanya des de Veneçuela el 2002 amb la seva mare. "El país que ella coneix és aquest, Espanya. Aquí ha passat tota la vida. Va créixer, va estudiar i es va formar aquí".

Llicenciada en Pedagogia, la Katy havia fet un màster de Dependència, que va acabar el 15 de març i havia de defensar al juny. "Em costa creure que la seva marxa sigui per voluntat pròpia, la veritat. Si és viva, la meva filla no està bé". La dona creu que la seva filla, després de dos mesos compartint pis, "potser va deixar de prendre la medicació per a la malaltia mental".

La Irene fa dos mesos que lluita sola. "Em sento abandonada, la veritat". Rep la calor de dues mans voluntàries. "És increïble la tasca de SOS Desapareguts i la Plataforma Adonay", que hi batallen des de l'inici. Sent ajuda, però necessita la feina policial. "Només em queda anar a buscar-la pels carrers de París pel meu compte. Però... com estarà a París, com va arribar ella allà sense documentació? Prego a les autoritats que no deixin de buscar-la, a les persones que sàpiguen alguna cosa, que si us plau em diguin si està bé. A tu, filla, si em llegeixes, només fes-me saber que ets viva...".

La seva ment dibuixa totes les hipòtesis. "La meva filla està malalta. Jo soc una mare que no viu, no menja, no dorm... he perdut més de vuit quilos, ajudin-me si us plau". Prega ajuda, prega que no s'aturi la cerca: "Necessito trobar-la, viva o morta, no puc viure així. No he tingut cap notícia de la meva filla des que va desaparèixer".