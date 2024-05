El Grup de Teatre de Roses manté l’idil·li amb el dramaturg Carles Alberola i porta a escena 'M’esperaràs?'

Nou setmanes i mitja era el títol d’aquella mítica pel·lícula dels anys 80 amb Kim Basinger i Mickey Rourke de protagonistes, però també és el temps que ha dedicat el Grup de Teatre de Roses (GTR) a tirar endavant la seva darrera producció, M’esperaràs?, del dramaturg Carles Alberola. És, reconeix Jaume Sastre, director i alhora actor del muntatge, «un temps rècord», però no en disposaven de més, ja que el març passat van reestrenar Políticament incorrecte. «És la manera com la companyia treballa amb assaigs diaris i intensos», assegura, talment com una companyia professional sense ser-ho. De fet, la primera setmana ja esdedica a les lectures del text. El resultat de tot aquest treball es pot veure aquest divendres i dissabte, a les nou del vespre i diumenge a dos quarts de set de la tarda, al Teatre Municipal de Roses.

M’esperaràs? és la segona obra de Carles Alberola (València, 1964) que els rosincs porten a escena. Fa dos anys ja van representar la comèdia, un punt amarga, Perquè t’estimo, que sinó… sobre conflictes de parella. A M’esperaràs? l’autor reflexiona «sobre el que estem disposats a renunciar per aconseguir l’èxit, ja sigui econòmic i social». Amb aquest punt de partida, Alberola construeix una paròdia entre els que sacrifiquen l’amor, honor i utilitzen les influències per assolir-lo i els que viuen o sobreviuen per mantenir els valors.

Jaume Guitart, Glòria Roura, Anna Pou i el mateix Jaume Sastre són els quatre actors que donaran vida al muntatge. El director admet que aquesta és una obra molt «més pausada» que Políticament incorrecte, en la que hi havia moltes entrades i sortides d’escena, però que «exigeix molts matisos en la interpretació». El fet de ser només quatre actors facilita el treball de direcció. Sastre reconeix que, a més, al ser ell mateix actor, ha comptat amb suport extern per ajudar-lo «a marcar els moviments» a escena.

Les entrades per veure M’esperaràs?, que té una durada de setanta minuts, ja es poden adquirir a través del web rosescultura.cat.