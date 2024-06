Avui finalitza el gran esdeveniment d'escalada: Climbing Madrid. Encara estàs a temps.

Comencem la jornada amb la increïble música de DJ Neus González. Prepara't per a un inici ple d'energia i diversió per afrontar les classificatòries, que comencen amb els millors escaladors mostrant les seves habilitats. No t'ho perdis!

Escalada oberta per a tothom Obre els teus sentits i atreveix-te a escalar, perquè aquest esdeveniment ha estat i segueix sent de tots. Madrilenys i visitants podran gaudir d'aquesta activitat guiats per les escoles, universitats, col·legis i federacions. No has escalat mai? Doncs has de saber que pel mur ja ha passat molta gent que mai ho havia fet i que ha estat picada pel cuquet. Afanya't, que no necessites material per escalar. Nosaltres te'l deixem perquè provis i t'ho passis d'allò més bé!

Marató sostenible de reparació amb Planeta DOTS Uneix-te al marató sostenible de reparació i contribueix a un planeta més verd de la mà de Planeta DOTS. Mai ho havies pensat, però fins i tot la roba pot tenir diverses vides. Coneix com i des de ja et donem les gràcies per ser part del canvi.

15:00 - Obertura de la zona d'aïllament La zona d'aïllament obre les seves portes per als competidors. Moment de concentració i preparació. Les finals de paraescalada prometen ser espectaculars. Vine a donar suport a aquests increïbles atletes.

I si finalment no pots venir, ho pots seguir en directe per Teledeporte… encara que per la tele no podràs veure el final de la sessió amb DJ Neus González que ens acomiada aquesta franja amb ritme i energia.

Lliurament de Premis de Paraescalada És moment de celebrar i reconèixer els guanyadors de les finals de paraescalada. Felicitats a tots els participants!

La Comunitat de Madrid ens acompanyarà en la clausura de l'esdeveniment, tancant amb un toc d'or aquesta inoblidable jornada que culmina amb l'inici de la sessió amb DJ Varoc. La festa continua, així que no paris de ballar i gaudir!

I així arribem al final de Climbing Madrid. Gràcies per ser part d'aquesta increïble experiència. Ens veiem l'any que ve!