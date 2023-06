Quan un ministre conservador es troba amb una diputada socialista en una suite del Palace per «mantenir un contacte estret» i, de sobte, descobreixen el cos d’un desconegut atrapat, mort, a la finestra de l’habitació, tot pot passar i, segurament, quelcom hilarant si sorgeix de l’enginy del prestigiós dramaturg britànic Ray Cooney. Aquest és el punt de partida de l’obra Políticament incorrecte que el Grup de Teatre de Roses ha escollit per representar aquest divendres i dissabte, a les nou del vespre, i diumenge, a dos quarts de set de la tarda, al Teatre Municipal de Roses.

El director del muntatge, Jaume Sastre, explica que fa uns anys que tenia la peça escollida i recorda que el 1997 Paco Mir la va representar al Teatre Condal de Barcelona. Ha estat aquesta adaptació al català, feta per Mir, J.L. Martín i Jordi Galceran, de la que han partit. Sastre comenta que Políticament incorrecte és una peça molt coral, amb nou personatges a escena, que es distingeix per «un ritme molt frenètic, bastant histèric, una sitcom de portes que s’obren i que es tanquen» i que exigeix molt als actors. Torna a ser, de nou, una comèdia com les tres que l’han precedit i que també ha dirigit Sastre: Animals de companyia, Fuita i Perquè t’estimo, que sinó... Sastre no descarta, per l’any vinent, endinsar-se per altres viaranys, «més contundent» i, alhora, per posar-se a prova.

El director destaca que en aquesta producció, novament, el públic veurà cares noves: «Cada any intento introduir saba nova, gent que vol provar de fer teatre, i barrejar-los amb veterans; és una aposta arriscada, però els resultats són bons». Els actors són Lluís Ribas, Kiko Meana, Montse Sastre, Sílvia Magester, Jaume Guitart, Ivan Pararols, Toni Carrasco, Anna Vicens i Anna Pou. Un d’ells, concretament Jaume Guitart, és qui es posa a la pell del mort, un paper que, tal com reconeix Sastre, «és més complicat del que sembla», ja que, malgrat no tenir text, li requereix estar altament atent a tota l’acció. De fet, el director exalça la feina feta per tot l’elenc perquè l’obra de Ray Cooney té un ritme trepidant. Aquest és tal que la representació inclourà dos actes amb una pausa efímera marcada amb música perquè els actors tinguin temps de refrescar-se i refer-se. Les entrades per veure Políticament incorrecte algun d’aquests tres dies ja estan a la venda a través del web rosescultura.cat.