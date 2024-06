El Reial Madrid fitxa el llançanenc Joel Pallé

El jugador de Llançà Joel Pallé Parrot (2010) jugarà al Reial Madrid a partir de la propera temporada. De 14 anys, el defensa altempordanès s'incorporarà al club blanc en categoria cadet. Pallé ha defensat els colors de l'Espanyol les últimes tres temporades, entre infantils i alevins, en la posició de lateral dret. Anteriorment, havia jugat quatre anys al Girona. Els inicis de Pallé en el futbol van ser al club del seu poble, el Llançà, en l'equip d'iniciació.

El nou fitxatge del Reial Madrid -signa per tres temporades- ha estat un fixe de la selecció catalana de base els últims anys, on ha assolit diferents èxits. Enguany ha aconseguit el sotscampionat d'Espanya sub-14 i el 2023 el títol de campió d'Espanya de la mateixa categoria. Entre altres guardons que ha rebut, té, des d'inicis d'aquest any, la Llança de Bronze que atorga l'Ajuntament de Llançà en la festivitat de Sant Vicenç, al gener.