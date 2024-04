Els plans que no et pots perdre el cap de setmana del 20 i 21 d'abril a l'Alt Empordà

Ja és aquí el cap de setmana i a l'Alt Empordà arriba carregat d'activitats: el Vívid, la trobada gegantera de Vilafant, obres teatrals, vetllades literàries... Us proposem els millors plans per aquest dissabte i diumenge a la comarca.

La Funcional Teatre representa a Figueres 'Diàlegs de Carmelites'. En plena Revolució Francesa, una jove decideix abandonar els privilegis de la seva classe social per refugiar-se en la vida monàstica. Dins del convent, fugint d’un món que li fa por, es trobarà amb la força d’un grup de dones que, tot i les seves diferències, decideixen enfrontar-se plegades a les adversitats que aquest temps convuls els provoca. La Funcional Teatre ens dona una visió contemporània del text de Bernanos dins del díptic 'Una opció de vida', format conjuntament per aquest espectacle i 'Un cor normal'. Més informació aquí . Venta d'entrades aquí .

'Latas', de la Companyia D'Click, és un espectacle de circ i acrobàcies. Un equilibri entre l’animal i l’humà, una dansa entre l’inútil i el bell. Tres personatges construeixen i destrueixen el present sense cap més objectiu que desafiar l’avorriment. Es coneixen tant que no necessiten parlar. Habiten un món en què va passar alguna cosa, però no sabem quina. Senzillament busquen un moment de felicitat compartida, amb un peu en aquest món i un altre en una terra sense temps. Més informació i venda d'entrades, aquí .

Vetllades literàries

Quan? Dissabte 20 i diumenge 21 d'abril

Dissabte 20 i diumenge 21 d'abril On? Diversos municipis

Aquest cap de setmana hi ha pobles que comencen a escalfar motors per Sant Jordi. El divendres podeu anar a Sant Pere Pescador, on escolten, reciten i pinten la poesia. El dissabte, a l'Escala, hi haurà signatura d'autors. El diumenge, a Torroella, ja trobareu les tradicionals parades de llibres i roses, i ja dilluns, a Figueres, tindrà lloc la XII Revetlla de Sant Jordi. Clica aquí per descobrir tota la informació sobre Sant Jordi a l'Alt Empordà.