L'onzena edició del festival Vívid, que se celebrarà del 5 d'abril a l'1 de maig, portarà una seixantena d'activitats enoturístiques a l'Empordà. Les propostes d'enguany pretenen ressaltar la contribució de les dones en el sector vinícola de l'Empordà. El festival s'inaugura a Capmany amb el tast '10 dones 10', conduït per Glops d'Història per conèixer una desena de vins elaborats per dones viticultores, enòlogues o sommeliers. També s'ha programat a l'Auditori Caputxins de Figueres un concert maridat de Sara Roy o la sessió entre vinyes i monuments megalítics, a Mas Marès, per activar els punts energètics de la dona a través de la dansa.

La programació del Vívid inclou tastos que només tenen lloc durant el festival enoturístic de l'Empordà. Un dels tastos més singulars tindrà lloc a Figueres a càrrec de la sommelier Laura Masramon, que proposa l'activitat 'Vi i Dalí'. Es tracta d'una experiència enogastronòmica que té lloc a la casa familiar Mas Roger, on l'empordanès va viure des dels vuit anys i fins que va marxar amb Gala a París. Al Monestir de Sant Pere de Rodes, s'ha programat un tast a cegues i teatralitzat que serà guiat per tres personatges històrics. Sk Kayak ofereix un tast de vins molt especial per poder descobrir els vins de la Ruta del Vi DO Empordà través del joc de taula 'Gamifitast' que es pot completar amb un guiatge enoturístic en caiac. I, dins d'aquest àmbit, els cellers Vinyes d'Olivardots i Mas Llunes programen tastos exclusius per tastar deu anyades dels seus vins Blanc de Gresa i Rhodes, respectivament. Activitats pensades pels joves El Vívid també presenta activitats que mariden els vins de l'Empordà amb altres productes del territori. I, alhora, proposa esmorzars de forquilla, una de les activitats més esperades de cada edició i una de les més consolidades. Així mateix, per segon any consecutiu, el festival de l'enoturisme organitza activitats especialment pensades per a públic més jove. Són propostes que mariden el vi, la gastronomia i la música en un ambient festiu i en entorns de gran bellesa, com un 'Brunch entre vinyes' al nou celler Perelada, o l'activitat del celler Mas Geli que anima els usuaris del Vívid a buscar noves amistats amb l'activitat 'Speed dating, Speed tast' que proposa tastar cada vi amb companys o companyes de taula diferents. El festival també permet gaudir dels paisatges vinícoles més bonics de l'Empordà i dels seus vins a través de les rutes de vi i natura. Al mateix temps, es pot gaudir de les experiències Melodies de vi, que proposen un viatge sensorial que marida els vins de l'Empordà amb diversos estils musicals.