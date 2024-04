Els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana a l'Alt Empordà

Ja és aquí el cap de setmana i a l'Alt Empordà arriba carregat d'activitats: la Fira del Conill de Vilafant, la Fira de l'Espàrrec del Port de la Selva i la Fox Trail de Sant Llorenç... Us proposem 5 plans per gaudir de l'oci a la comarca.

Fira de l'Espàrrec del Port de la Selva

• Dia i hora: dissabte 6 i diumenge 7 d'abril, tot el dia

• Lloc: al voltant del passeig del Mil·lenari

El Port de la Selva s'omplirà aquest diumenge de parades acollint la fira gastronòmica i comercial dedicada a l'espàrrec. Es podran degustar diferents tastets que oferiran els restauradors locals així com plats especials que oferiran els diferents restaurants del municipi. Dissabte també hi ha actes. Més informació aquí.

El Festival Vívid s'inicia a Capmany

• Dia i hora: dissabte 6 i diumenge 7 d'abril, diversos horaris

• Lloc: diversos municipis

El festival Vívid dedicat a l'enoturisme a la Costa Brava arrenca aquest proper cap de setmana a Capmany. Ho farà amb el 66% de les entrades esgotades en la seixantena d'activitats que ofereix. La que més demanda ha tingut per part dels visitants són els esmorzars entre vinyes. I és que en onze dels catorze que hi ha programats ja no es poden trobar localitats lliures. De fet, la majoria d'aquests esmorzars han hagut d'ampliar les places disponibles inicialment, per tal de poder satisfer el nombre de peticions que hi havia. El Vívid començarà a Capmany amb el tast '10 dones 10', que permetrà conèixer una desena de vins elaborats per viticultores, sommeliers i enòlogues empordaneses. Més informació aquí.

Festa de Pasqüetes a Peralada

• Dia i hora: dissabte 6 i diumenge 7 d'abril, tot el dia

• Lloc: diversos espais

La primavera arriba a Peralada amb la Festa de Pasqüetes, plena d'actes per a totes les edats com la trobada gegantera, caminada popular, contacontes, missa solemne amb acompanyament de la Coral de Peralada, inflables, vermut popular, i concert, sardanes i ball amb la Selvatana. Més informació aquí.

Fira del Conill de Vilafant 2024

• Dia i hora: diumenge 7 d'abril, tot el dia

• Lloc: plaça Major, el Cau i altres espais

La XXVII Fira del Conill i l'Artesania de Vilafant aplega diferents activitats: mostra d'artesania, espectacles i tallers, actuacions musicals i propostes gastronòmiques i jocs i atraccions, escape room (amb inscripció prèvia), espectacles i altres. Més informació aquí.

La Fox Trail torna a Sant Llorenç de la Muga

• Dia i hora: diumenge 7 d'abril, a les 9 hores

• Lloc: diversos municipis

El diumenge dia 7 d’abril (a les 9 del matí) Sant Llorenç de la Muga acollirà la sisena edició de la cursa de muntanya Fox Trail, amb recorreguts renovats de 7 km (250 m+) i de 14 km (730 m+). Es tracta d’una prova organitzada per l’Associació Esportiva i Cultural Arrelats a la Muga que consta de constants corriols. Enguany, es comptarà amb la presència de Núria Picas, campiona del món d’ultratrail anys enrere i amb un ampli palmarès. El dia abans, el dissabte dia 6 (19 h, a l’Església), la corredora bagenca impartirà una xerrada. Més informació aquí.