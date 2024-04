Com i quan serà la Fira del Conill de Vilafant 2024? T'ho expliquem

El conill es pot cuinar de moltes maneres diferents. I, a partir d’aquesta realitat, Vilafant i la seva Fira del Conill s’han convertit en una cita ineludible per arrencar el mes d’abril a l’Alt Empordà. Aquest diumenge, 7 d’abril, vuit restaurants de la comarca demostraran les múltiples possibilitats de la carn de conill preparant diferents plats amb aquest ingredient com a argument principal. Serà la 27a edició de la Mostra gastronòmica del conill i fira de l’artesania de Vilafant en la qual, per arrodonir la jornada, també hi ha programades una gran varietat d’activitats lúdiques i culturals. «Volem que no hi hagi excusa per venir a la Fira del Conill de Vilafant, per això hem proposat tota mena d’activitats pensades per totes les edats», explica el regidor de Promoció Econòmica de la població, Francesc Gaspar, destacant que «aquest any, recuperem la mostra d’oficis antics, com per exemple, el forjador, el ceramista o el llauner».

Amb els tiquets de les degustacions es podran tastar cinc plats dels vuit restaurants participants i l’arròs de conill, que preparà l’Escola d’Hostaleria. A més, el tiquet també incorpora un val de dos euros i mig de descompte per a la compra de conill a les carnisseries de Vilafant, d’aquesta manera es «fomenta el comerç de proximitat i es promou el consum de carn de conill». La Fira del Conill tampoc deixa de banda la part més dolça de la gastronomia de l’Alt Empordà amb les «cues de conill». Unes postres de pasta de full amb melmelada de pastanaga en forma rodona imitant una cua de conill.

El Cau, com a espai destacat

Aquest any, l’Ajuntament de Vilafant ha volgut potenciar l’espai del Cau, situat al costat de l’església de Sant Cebrià, on es faran els tallers infantils i també els dos espectacles pensats pel públic més peti. «Creiem que El Cau és un punt que calia omplir d’activitat durant la Fira, ja que és un lloc acollidor ideal per realitzar-hi activitats de petit i mig format», argumenta Gaspar.