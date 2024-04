Una actriu gironina fitxa per la sèrie 'La que se avecina'

Una actriu gironina ha fitxat per la ja clàssica sèrie La que se avecina. Es tracta d'Anna Allen, qui l'any 2015 es va veure's envoltada en una polèmica després d'inventar-se una trajectòria d'èxit a Hollywood. Un sotrac que va causar una forta crisi a la seva carrera.

L’actriu gironina va estar un temps sense donar senyals de vida. Però, a poc a poc, va aconseguir rellançar la seva carrera professional. I ara, després d’haver tornat fa dos anys a Cuéntame cómo pasó, per tornar-se a posar en la pell de Marta Altamira, i haver aconseguit petits papers en sèrie com Paquita Salas o Veneno, la intèrpret nascuda a Salt s’incorpora a la quinzena temporada de La que se avecina. La longeva comèdia dels germans Alberto i Laura Caballero es troba ja en ple rodatge de la que serà la seva quinzena temporada.

Una altra sorpresa de la nova temporada de la sèrie és el retorn del personatge Rebeca Ortiz, interpretat per l'actriu María Adánez (que a Aquí no hay quien viva interpretava a Lucía, 'La pija'), i la possible participació de Gemma Cuervo (Mari Tere a La que se avencina, Vicenta a Aquí no hay quien viva).