El Port de la Selva promou l’única fira dedicada a l’espàrrec de bosc

El Port de la Selva té el privilegi de ser el poble que promou l’única fira de l’espàrrec de bosc a Catalunya. Des de fa uns anys, a més, aquesta s’organitza el primer cap de setmana després de Setmana Santa, és a dir, aquest dissabte i diumenge, dos dies durant els quals el públic pot gaudir d’activitats variades. Entre aquestes, algunes de les propostes estrella seran una passejada per la Vall de Santa Creu amb un taller identificant plantes silvestres comestibles i un tast de cuina salvatge amb Montserrat Enrich, tant dissabte com diumenge al matí. L’any passat, aquesta proposta va entusiasmar el públic, quedant-se gent sense participar en haver places limitades. També destaca del cartell una ruta gastronòmica de tapes a la que s’han sumat tretze restaurants i bars del poble. A més, la majoria oferiran plats i menús amb espàrrecs.

Una de les novetats de l’edició d’aquest any, que ja és la tretzena, és que la fira de comerç i artesania, que es fa diumenge, des de les deu del matí fins a les set de la tarda, canvia d’emplaçament passant d’una banda del Passeig, propera a l’Ajuntament, fins a l’avinguda J. V. Foix, ubicada més a l’entrada del poble. Com expliquen fons municipals, aquest trasllat provisional ve ocasionat per unes obres que s’estan duent a terme aquests dies a la zona de ports. A la fira, es preveu la participació d’una cinquantena de parades d’artesania i alimentació i, en algunes d’elles, els visitants podran degustar tasts amb diferents productes elaborats a partir de l’espàrrec, l’estrella de la fira, com ara croquetes, botifarres, empanades o arrossos. Cert és que la sequera no ha ajudat al creixement d’aquests brots de l’esparreguera que es cullen immadurs, abans de ramificar-se i endurir-se. De fet, han crescut molt més tard del que és habitual, ja que la muntanya acusa la falta d’aigua. Tot i això, els organitzadors asseguren que les darreres pluges han ajudat a alegrar el bosc i també a l’espàrrec.

D'altra banda, la fira tindrà altres al·licients com la presència de la traductora i escriptora Carlota Gurt que ha estat convidada a participar en el nou cicle de xerrades que es promouen des del CuARTelillo. Gurt parlarà, tal com s'especifica en el títol, de com fer hamburgueses literàries amb la carn picada de la vida. L'acte es fa dissabte a les set de la tarda a l'Espai Port i l'accès és lliure.

Una tirolina XXXL

La fira de l’espàrrec inclou tot d’activitats paral·leles, que s’han pensat per amenitzar la visita tant als més petits com als més grans. Així, quelcom que es podrà gaudir en família serà d’una tirolina gegant XXXL que discorrerà per damunt de l’aigua. Aquesta atracció, que anirà des del Moll d’en Balleu fins a la platja, és a dir, recorrerà uns quants metres, es preveu tindrà molt èxit. De fet, amb motiu del mercat de Nadal, l’Ajuntament en va instal·lar una altra, de dimensions més reduïdes, que va aixecar passions, entre petits i grans. Aquest cop, a més, també hi haurà un rocòdrom. Diumenge, a partir de les onze, també està previst que s’amenitzi la fira amb música tradicional i es tancarà, a partir de les sis de la tarda a la plaça del Moll d’en Balleu, amb les havaneres del grup local Mar d’Amunt que interpretaran havaneres i cançó marinera.