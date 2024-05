El Govern no descarta una gran dessalinitzadora a l’Empordà

Catalunya busca una solució per remeiar l’escassetat d’aigua a l’Alt Empordà. Diverses localitats d’aquesta comarca estan ara com ara en la fase d’emergència 2 del Pla Especial de Sequera i només tenen assegurat el subministrament per a uns pocs mesos. Per aquesta raó, el Govern ha apostat per instal·lar 12 dessalinitzadores mòbils a Roses i Empuriabrava.

No obstant això, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que aquest diari, l’Executiu català fa mesos que treballa en la possibilitat de trobar una resposta més orgànica a la falta d’aigua en aquesta regió. El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, afirma que l’Alt Empordà és avui «el punt més crític»: «En aquesta zona hem arribat a la conclusió que hem de pensar en una solució estructural que de moment no s’inclou en el pla de gestió actual».

Quines dificultats hi ha en la conca del riu Muga? «És una conca molt petita i els períodes d’escassetat es repeteixen periòdicament. Només en dos dels últims set anys els agricultors d’aquesta regió han pogut regar», assenyala Mascort. Catalunya, durant els pròxims cinc anys, si l’anunciat es compleix, tindrà dues noves dessalinitzadores: una a Blanes (Tordera II) i una altra a Cubelles (Foix). A més, l’àrea metropolitana de Barcelona es proveirà amb aigua regenerada no sols extreta del Llobregat sinó també del Besòs. No obstant això, l’Alt Empordà, una zona on hi ha un important consum del sector turístic, encara no sap quin serà el seu full de ruta hídric per al lustre vinent.

Aigua dessalinitzada

Hi ha diverses opcions sobre la taula. La primera passa per estendre aquest model de dessalinitzadores mòbils que es començarà a desenvolupar aquest estiu. L’any passat, el Port de la Selva ja va instal·lar una d’aquestes plantes, que ara proliferen més al sud de la comarca.

Una altra possible solució consisteix a construir una sola dessalinitzadora més semblant a la de la desembocadura del riu Tordera. A més, l’Executiu català ha estudiat, a través de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’opció d’ampliar l’únic pantà de la comarca: l’embassament Darnius-Boadella. Fa gairebé un any, aquest diari ja va avançar que l’ACA analitzava la viabilitat del projecte de resclosa per a aquest pantà. «És un pantà petit i ja s’està analitzant si és viable fer créixer la presa», admet Mascort.

