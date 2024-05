El Roses Platja fitxa el murcià Pedro Bosque com a entrenador

El primer equip masculí del Club Esportiu i de Lleure Platja de Roses arrenca les competicions de futbol platja el cap de setmana del 24 al 26 de maig. La primera prova serà el debut a la Primera Divisió, amb l’inici de la lliga a Chiclana (Cadis).

La temporada passada els rosincs es van proclamar campions de Catalunya i en les competicions estatals van estar a punt de donar la sorpresa. A Primera Divisió, on s’hi van mantenir, van acabar cinquens, a punt de classificar-se per a la Final Four, mentre que a la Copa Federació van ser quarts, a les portes de la final.

Aquesta temporada, el Roses Platja serà entrenat pel murcià Pedro Bosque, amb experiència contrastada i una dilatada trajectòria de podis i ascensos amb el Llevant i el Bahía de Mazarrón, entre altres. Bosque ocuparà el lloc del rosinc Nelson Hinojosa.

La lliga de Primera tindrà sis jornades i acabarà a inicis de juliol després de passar per Rota (Cadis), Huelva, Marbella, Torrox i Màlaga. El Roses Platja tornarà a ser l’únic equip català dels deu que hi participen.