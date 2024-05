«Torno a fer música pel plaer de ser feliç»

La cantautora escalenca Alexia Hampartzoumian Ramió inicia una nova etapa musical després de deu anys d’absència del panorama artístic. Aquest retorn, que ja podem escoltar a través de diferents plataformes en línia, representa un retrobament amb les seves arrels musicals, fusionant influències que van des de l’electrònica chill fins a la música urbana i les balades, tot impregnat amb la seva distintiva sensibilitat artística. Des del seu debut el 2011 amb el disc Volia dir , sota la supervisió del productor Jordi Armengol, Alexia ha recorregut un camí singular i emotiu en el món de la música, col·laborant amb reconeguts productors i compositors com Chema Pérez amb qui torna a establir una connexió especial en aquesta nova etapa.

Després d’una dècada de silenci, durant la qual s’ha centrat en la seva carrera laboral en l’àmbit de l’administració i les finances, així com en la criança de la seva filla, Alexia ha sentit la necessitat de tornar al món de la música. La seva pausa ha suposat una evolució personal i musical que es reflecteix en aquest nou capítol, on busca ser feliç i compartir la felicitat amb la seva família. «He estat bolcada en el món laboral, al cent per cent, apartada de la música i he tingut una filla que ara té cinc anys. En aquest moment, que com a mare ja tinc una mica més de temps, tornes a pensar en tu i el que t’agradaria fer per ser feliç i per ser la millor versió de tu mateixa» explica la cantautora.

Aquest nou camí musical reflecteix una evolució personal i musical. La nova proposta d’Alexia explora nous horitzons amb un enfocament avantguardista, transcendint fronteres lingüístiques amb lletres en anglès, francès i espanyol. Temes com Summer Night, My Holy Grail, La Condená i The Rules són un reflex de la seva identitat multicultural.

«En aquest moment, que com a mare ja tinc una mica més de temps, tornes a pensar en tu i el que t’agradaria fer per ser feliç i per ser la millor versió de tu mateixa»

L’experiència compartida amb Chema Pérez –ell ha compost les melodies i l’artista ha posat la lletra lliurement– sorgeixen cançons «que tracten principalment de transmetre bons sentiments i animar a esforçar-se per ser una millor persona. Després de convertir-me en mare, tinc moltes ganes que els meus fills se sentin bé, i la meva manera d’expressar amor és a través de la música».

Alexia Hampartzoumian és francesa, de la regió de Provença, i catalana de l’Escala, i el seu nom prové dels seus orígens armenis. «Sempre he viscut enamorada de la música, que en el meu cas és una barreja de cultures». Va estudiar Ciències Econòmiques a Toló, faceta en la qual s’ha centrat en els últims deu anys. «El somni de fer música m’acaronava des que tenia cinc anys, i va prendre forma amb el meu primer disc, en el qual vaig comptar amb Jordi Armengol com a productor, guitarrista de Lluís Llach, a qui sempre he admirat». Amb una de les cançons d’aquest treball va posar veu a l’anunci de Casa Tarradellas, i d’aquesta manera va aconseguir entrar en les llars i entusiasmar el públic amb la interpretació de la cançó Share Love, que irradiava energia i positivisme. La seva passió per la música només és comparable amb l’atracció que sent per la mar, un espai vital que l’acompanya allà on va: «Ara visc a Barcelona, però sempre dic que soc de l’Empordà, concretament de l’Escala».

«Sempre he viscut enamorada de la música, que en el meu cas és una barreja de cultures»

El seu retorn a la música neix d’un desig intern: «Fa un any vaig sentir les ganes de crear pel plaer de fer música. No sabia com tornar i ara m’agradaria transmetre que tothom pot fer-ho i a mi això em fa feliç, encara que no hi hagi un gran ressò mediàtic». Sobre el moment que viu, subratlla que «hem d’esforçar-nos per ser feliços, la vida quotidiana no és fàcil i menys amb el que ha succeït en els últims anys, hem d’esforçar-nos per somriure cada dia».

Aquesta vegada, vist com ha canviat tot el panorama musical des de 2011, ha apostat per la possibilitat de treure cançons de manera independent en Spotify i altres plataformes. «He decidit llançar-les sense haver d’esperar a tenir deu cançons, cadascuna aborda una temàtica i es presenta en diferents idiomes. Últimament, sempre estic sentint cançons en anglès i era natural per a mi escriure en una llengua que també pot arribar a més gent. També n’hi ha una en francès i en castellà, una col·laboració amb Camino Pez que és molt divertida». L’artista es refereix a La Condená i confessa que s’ha divertit molt fent aquesta cançó. «L’objectiu és que totes les dones puguem ballar, gaudir i treure tot el que ens impedeix, a vegades, perquè pensem massa i això ens impedeix gaudir». La resta parlen molt d’amor en general. «Igualment, els estils són molt diferents, predominen l’electro chill amb tres cançons per a escoltar en el cotxe, la música urbana i també hi ha una balada lenta, una cançó d’amor cent per cent» remarca.

«Predominen l’electro chill amb tres cançons per a escoltar en el cotxe, la música urbana i també hi ha una balada lenta, una cançó d’amor cent per cent»

Encara no hi ha concerts per a presentar el nou treball, «però les ganes estan venint malgrat que al principi no era l’objectiu. Compaginar-ho amb la família requereix organitzar-me per a prendre aquest temps». Des dels inicis, assegura, «m’encanta fer concerts, fa molt que no en faig i m’agradaria compartir la meva música amb les persones que vinguin: em sento molt afortunada que hi siguin. També afirma que encara traurà alguna altra cançó més i la traducció al francès d’una cançó coneguda: «serà una sorpresa» conclou.