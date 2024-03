La Fox Trail de Sant Llorenç de la Muga comptarà amb nous corriols i la presència mundialista de Núria Picas

El diumenge dia 7 d’abril (a les 9 del matí) Sant Llorenç de la Muga acollirà la sisena edició de la cursa de muntanya Fox Trail, amb recorreguts renovats de 7 km (250 m+) i de 14 km (730 m+). Es tracta d’una prova organitzada per l’Associació Esportiva i Cultural Arrelats a la Muga que consta de constants corriols.

A l’edició passada, l’esdeveniment va arribar al seu rècord de participants, 450. Els vencedors van ser Pep Pagès -que ja ha confirmat la seva assistència- i Marili Banegas. Enguany, un dels altres noms propis serà el de Núria Picas, campiona del món d’ultratrail anys enrere i amb un ampli palmarès. El dia abans, dissabte dia 6 (19 h, a l’Església), la corredora bagenca impartirà una xerrada. «Estem molt contents de la seva presència, no sempre es pot comptar amb una campiona mundial», afirma Martí Lagresa Cumbriu, l’ànima de la Fox Trail.

Una imatge de la cursa de l'any passat / ELADIO RUEDA/FOX

La prova de 7 km es podrà fer corrent o caminant, mentre que la de 14 km només corrent i transcorrerà per tipus de boscos diferents (secs, pedregosos i humits). La Fox Trail es manté com una cursa amb història, ja que ressegueix el pont vell, l’ermita de Sant Antoni i trinxeres de l’època de la Guerra Gran, de finals del segle XVIII, ubicades al Turó de la Guaita (darrere la Torre de Guaita).

«En aquesta edició mantenim l’essència. Hem fet un salt qualitatiu i amb més corriols. La cursa llarga és adient per córrer i per competir», afegeix Cumbriu, que va començar a organitzar la cursa el 2017 quan tenia només 15 anys.

Inscripcions entre 13 i 18 euros

La curs ja supera els 300 inscrits. El preu de les inscripcions va dels 13 als 18 euros i encara es poden fer al web www.curses.cat. Les últimes inscripcions i la recollida de dorsals es podrà fer el dissabte abans de 17 a 18.30 h a la Sala Polivalent, abans de la xerrada de Picas.

Consciència hídrica

Arrelats a la Muga, fundat el 2019, ha iniciat una col·laboració amb la Fundació The Pioneers of our Time, que desenvolupa la seva activitat a la zona de les Valls de la Muga amb la intenció d’estendre’s a tota la Conca. The Pioneers of our Time treballa per a un futur més sostenible i pròsper a la Conca de la Muga.

Cumbriu, alhora president d’Arrelats a la Muga, explica que «volem conscienciar als participants de la cursa sobre la sequera hídrica. La Fox Trail és una cursa de muntanya que s’involucra amb l’entorn. El riu la Muga, a Sant Llorenç, és un tret diferencial». Per aquest motiu, a les samarretes de la cursa d’enguany hi haurà la inscripció ‘Mulla’t per la Muga’.

Cursa inclosa als circuits Empordà Trail i Valls Catalanes

La Fox Trail està inclosa en dos esdeveniments. Per un costat, serà la cursa inaugural del circuit transfronterer Valls Catalanes Trail Running Challenge, que té un total de 10 proves entre l’Alt Empordà i la Catalunya Nord. Per l’altre, serà l’última prova de l’Empordà Trail Series by Procasa, la lliga de curses de muntanya de l’Alt Empordà que també ha tingut proves a Llers (Embruixada Trail) i a Palau-saverdera (Balcó de l’Empordà). A més, el 28 d’abril la Fox Trail acollirà una cursa infantil, inclosa al Circuit Comarcal de trail infantil del Consell Esportiu de l’Alt Empordà.