Un influencer és condemnat a vuit anys de presó per deixar morir de gana el seu nadó: "El meu fill s'alimentava del sol"

El creador de contingut vegà Maxim Lyuthi ha estat condemnat a vuit anys de presó per deixar morir de gana el seu fill. El nadó tenia tan sols un mes de vida, i el seu pare estava sotmès a una dieta prànica, basada en obtenir nutrients a través de l'energia solar. "El meu fill s'alimentava del sol. Ha mort per culpa meva", reconeixia davant el jutge.

L'influencer rus va comunicar als seus seguidors durant un vídeo que estava "experimentant" amb el nadó perquè volia "convertir-lo en Superman". L'autòpsia ha confirmat que el nen va morir per desnutrició i pneumònia. Encara que va acabar acceptant la culpa, al principi va assenyalar la seva dona com a responsable, la mare del nadó i també influencer Oxana Mironova.

La família d'Oxana ha revelat que la creadora de contingut alimentava el seu fill d'amagat, per por de la reacció violenta de Lyuthi. "Era la seva esclava", acabava dient sobre el marit. Tot i això, la justícia l'ha condemnat a dos anys de treballs correccionals per no haver denunciat els fets.

Maxim Lyuthi difonia perillosos plans de nutrició, com la dieta esmentada. L'"alimentació" prànica prové de l'Índia, i es basa en una suposada fotosíntesi per als éssers humans que només es nodreixen de l'energia solar.