La Mostra del Vi DO Empordà de Roses canvia de data per la pluja i es farà diumenge 5 de maig

La Mostra del Vi DO Empordà que s'havia de celebrar el dimecres 1 de maig a Roses, canvia de data per previsió de pluges. Finalment, es farà aquest diumenge 5 de maig entre les 11 i les 15 h, al passeig Marítim de la població. L’activitat s’emmarca dins la celebració del Festival Vívid que té lloc durant el mes d’abril a la Costa Brava.

La proposta arriba a la seva novena edició amb un canvi d’ubicació, traslladant-se de l’esplanada exterior de la Ciutadella al passeig Marítim de Roses (davant de la plaça Catalunya). Allà, els cellers participants oferiran degustacions dels seus productes.

A més, durant la mostra s'oferiran també degustacions gastronòmiques per acompanyar els tasts de vins, elaborades amb productes de proximitat de primera qualitat i creades per cuiners del territori. "Aquest esdeveniment anual permet tastar en un únic espai diferents productes enològics elaborats per cellers de renom i conèixer directament de la mà dels seus responsables tots els detalls i secrets de les seves elaboracions", expliquen des de l'Ajuntament. A més, com a novetat, aquest any les copes de vi, especialment serigrafiades per l'ocasió, es posaran a la venda.

Amb aquesta mostra, i com a membre de la Ruta del Vi DO Empordà, Roses posa en valor i promociona la qualitat dels productes vinícoles del territori entre la població local, visitants i establiments de restauració, que són els principals preceptors dels productes de proximitat.