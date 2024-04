L’Alt Empordà se suma a la 3a Masterclass benèfica de Ioga contra el Càncer

Una trentena de centres i espais repartits per una vintena de poblacions gironines i 370 participants han protagonitzat aquest passat 28 d’abril, la tercera edició de la Masterclass Benèfica de Ioga contra el Càncer, impulsada per Anna Girona amb l’objectiu de recaptar fons per ajudar persones que estan passant per un procés oncològic. Girona va ser usuària dels serveis de la Fundació Oncolliga Girona fa uns anys, arran d’un diagnòstic de càncer de mama, i ara vol contribuir al benestar d’altres persones que estan passant pel mateix procés recaptat fons per a l’entitat.

Una iniciativa que creix

La primera edició d’aquesta activitat solidària es va celebrar l’any 2022 amb la participació d’una quinzena de centres. Des d’aleshores no ha parat de créixer, fins al punt que aquest any ja s’hi han sumat una trentena de centres i espais de ioga de tota la província. Girona capital és el lloc on hi ha més centres que hi col·laboren, una desena, però també s’hi han sumat espais d’altres poblacions de les comarques del Gironès, l’Alt i el Baix Empordà i la Selva. «Aquest esdeveniment és una manera de practicar ioga per una bona causa i, al mateix temps, incentivem la gent a tenir una vida saludable a través del ioga», explica Girona.

Masterclass benèfica a Cadaqués / Empordà

La masterclass s’ha celebrat simultàniament a tots els centres i espais adscrits. Les inscripcions s’han pogut fer online al web d’Oncolliga fins al divendres 26, a les nou del matí. Totes les persones que s’hagin inscrit abans del 14 d’abril han rebut com a obsequi una samarreta commemorativa de l’esdeveniment, esponsoritzada per l’empresa Vila Foods. Tota la recaptació es destina íntegrament a la Fundació Oncolliga Girona.