La Federació Catalana de Campings i CaixaBank renoven el seu acord de col·laboració per continuar impulsant el sector

CaixaBank i la Federació Catalana de Campings han signat la renovació del conveni de col·laboració que inclou una oferta de productes i serveis financers en condicions adaptades a les necessitats específiques dels membres de l’associació, de la qual formen part més de 350 establiments, que ofereixen més de 271.000 places.

L'acord té com a objectiu seguir impulsant i dinamitzant el sector hoteler i de la restauració de les comarques catalanes. Amb el finançament d’edificis, la renovació d’instal·lacions, finançament de circulant, gestió de cobraments i pagaments, tresoreria, innovació i banca online, assegurances i previsió empresarial, facilitats per als empleats i banca privada, a més de convidar a participar de l’obra social.

La renovació s'ha signat en el Camping Vilanaova Park de Vilanova i la Geltrú en el marc del Congrés de Campings de Catalunya i ha comptat amb la presència del director territorial Catalunya de CaixaBank, Josep Mª Gonzàlez, i amb el president de la Federació Catalana de Campings, Miquel Gotangera.

El director territorial Catalunya de CaixaBank ha reiterat el compromís de l’entitat financera amb un sector estratègic com és el turisme tot destacant ”la contribució de l’entitat per ajudar a la millora de la competitivitat d’aquest col·lectiu mitjançant el disseny de productes i serveis financers creats especialment per atendre les seves necessitats”.

Per la seva banda, el president de la Federació Catalana de Campings ha senyalat que “acords com aquests ens permeten liderar la transformació continua del sector turístic per continuar sent el motor socioeconòmic a Catalunya”. Destacar que els càmpings associats a la Federació Catalana de Campings generen més de 13.500 llocs de treball directes .