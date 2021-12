El professor de llatí i traductor Antoni Cobos (Figueres, 1962) presenta la seva primera novel·la, El dilema, dissabte a dos quarts de set de la tarda, al Cercle Sport Figuerenc. L'autor, que desgrana una trama quasi detectivesca entorn la vida del poeta Virgili i la seva darrera voluntat, cremar l'Eneida, té previst acompanyar-se aquest dia de l'escriptora Mariàngels Vila.

El llibre no s'havia presentat encara a Figueres. Sí que es va fer el maig passat a Peralada, a la biblioteca del Castell, escenari que pareix a El dilema. De fet, en aquesta biblioteca és on el protagonista, un altre traductor de llatí, està traduint unes cartes aparegudes en un manuscrit allí dipositat. L'argument uneix dos moments temporals, l'any 19 aC i l'actualitat i inclou molts fets reals. Cobos reconeix que hi ha molt d'autobiogràfic: des de l'ofici de traductor fins als escenaris on passa l'acció.