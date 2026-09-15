Aires de Verema 2026: una experiència entre vinyes per gaudir en família a Perelada
El Celler Perelada celebra el final de la verema el dissabte 17 d’octubre amb tastos, gastronomia, música en directe, cultura i noves activitats infantils
Redacció
Descobrir com el raïm es transforma en vi, passejar entre vinyes, tastar productes de l’Empordà i compartir jocs amb els més petits. Aires de Verema 2026 tornarà al Celler Perelada el dissabte 17 d’octubre amb una proposta pensada per viure la cultura del vi com una experiència oberta a tota la família.
La tercera edició del festival se celebrarà d’11 a 19 h i ampliarà tant les activitats com els espais. Els jardins i el celler continuaran sent el centre de la jornada, però el programa arribarà per primera vegada a altres localitzacions del Resort Perelada, com el camp de golf, el Museu Castell Perelada i els restaurants Olivera i Celler 1923.
L’entrada permetrà accedir a l’àrea gastronòmica i d’entreteniment, al mercat de productes de proximitat i artesania, a la música en directe i a una zona lúdica familiar. Una combinació que convida a acostar-se a la verema a l’Empordà des de perspectives diferents: el paisatge, l’enologia, la gastronomia, el patrimoni i el lleure.
Descobrir la vinya i els secrets del vi
Aires de Verema ofereix diverses activitats per conèixer millor el treball que hi ha darrere de cada ampolla. Una de les propostes més consolidades és Secrets de la verema, una visita guiada a la vinya del Celler Perelada i a les tolves, conduïda per l’equip d’enoturisme. El recorregut permet descobrir alguns dels espais on comença el procés d’elaboració del vi.
El Tast de fases del vi, dirigit per l’enòleg Eduard Díaz, mostrarà l’evolució del producte a través del most, el vi en fermentació, el vi jove i el vi amb criança. Per la seva banda, Els quatre elements a la vinya i el vi, amb la sommelier Dolors Vilamitjana, explicarà com la terra, l’aigua, l’aire i el foc intervenen en la transformació del paisatge en vi.
Una de les principals novetats serà Els secrets de l’enòleg, amb Delfí Sanahuja. L’activitat recorrerà espais del celler que habitualment no són visitables i permetrà conèixer algunes de les decisions i històries que defineixen els vins de Perelada, acompanyades del tast de diverses joies enològiques.
La programació també inclou la Master Class Riedel Experience, que proposa tastar els mateixos vins en diferents tipus de copes per comprovar com la tria de la copa pot influir en la percepció del sabor.
Vi, xocolata, gastronomia i converses
La gastronomia tindrà un paper destacat durant tota la jornada. Entre les novetats hi ha el tast XocoVi, conduït pel xocolater empordanès Arnau Triola, que presentarà diferents maridatges de vi i xocolata.
Els visitants també podran descobrir la cuina i els formatges del restaurant Celler 1923, així com les especialitats de les food trucks i de les estacions gastronòmiques del mercat. A la tarda, la proposta es completarà amb música en directe a càrrec de músics i cantants locals.
Aires de Verema estrenarà igualment Entre copes i converses, un format proper i participatiu que reunirà quatre professionals vinculats a la gastronomia, el vi, la cultura i el patrimoni. Toni Gerez, cap de sala del restaurant Castell Peralada; Delfí Sanahuja, enòleg del Celler Perelada; Dani Aragall, director de producció del Festival de Perelada, i Maribel González, directora del Museu Castell Perelada, compartiran coneixements, experiències i anècdotes amb el públic.
L’entrada també inclourà la nova proposta Vi i cultura, que es desenvoluparà a l’auditori del Celler Perelada.
Noves activitats per gaudir en família
Les famílies trobaran una zona d’entreteniment amb propostes adaptades a diferents edats. Per primera vegada, el festival incorporarà gratuïtament l’activitat Hole in One Golf, amb dos espais per practicar el tir de boles, jugar individualment o competir.
El programa familiar també inclourà un quatre en ratlla gegant, un joc de cartes inspirat en el Resort Perelada i diverses sorpreses relacionades amb els jocs tradicionals, elaborades amb materials reciclats procedents del món del vi.
Una altra de les novetats serà «Cigonyem!», un joc protagonitzat per la Cigonya Amfitriona de Perelada que permetrà descobrir en família i gaudir de les activitats del Resort. Les partides tindran lloc a les 14 i a les 17 h, i els guanyadors s’enduran premis vinculats al Resort Perelada.
Els infants tindran així el seu propi espai mentre els adults s’endinsen en el món de la vinya, els tastos i la gastronomia. L’entrada infantil inclou, a més, un got i most.
El patrimoni del vi al Museu Castell Perelada
Amb motiu del final de la verema, el Museu Castell Perelada oferirà una visita creada especialment per a aquesta jornada. La seva directora, Maribel González, conduirà un recorregut per històries i utensilis relacionats amb la cultura del vi.
L’activitat permetrà completar l’experiència enoturística amb una aproximació al patrimoni històric i cultural de Perelada. El preu de la visita, que inclou l’entrada general a Aires de Verema, serà de 21 euros.
La jornada coincidirà també amb TastaSwing, una proposta que uneix el vi i el golf. Els participants recorreran el camp de golf i faran diverses parades gastronòmiques amb maridatges de vins i caves, abans de finalitzar l’experiència amb una proposta culinària elaborada pels establiments del grup.
Horaris i preus d’Aires de Verema 2026
Aires de Verema se celebrarà el dissabte 17 d’octubre, d’11 a 19 h, al Celler Perelada i en diferents espais del Resort Perelada.
L’entrada per als adults té un preu de 12 euros i inclou una copa, una consumició i l’accés a les activitats gratuïtes. L’entrada infantil costa 5 euros i inclou un got, most i l’accés a l’àrea d’entreteniment. Algunes visites i tastos especialitzats requereixen una entrada complementària.
La proposta forma part de la programació enoturística de Perelada i presenta una manera familiar de descobrir l’Empordà a través de la vinya, el paisatge, la gastronomia i el patrimoni. Una jornada per entendre que el vi no és només allò que arriba a la copa, sinó també la terra, les persones, les històries i les experiències que l’envolten.
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