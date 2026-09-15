Agressió sexual
Els Mossos busquen un jove que va violar una noia que va sortir a córrer a Vidreres
L’agressor no coneixia la víctima i portava una falç a la mà quan es va trobar amb ella en una zona forestal de la urbanització Aiguaviva Parc
Agències
Els Mossos d’Esquadra estan buscant un jove que durant el migdia de dissabte, dia 12, va assaltar i va violar una noia d’uns 22 anys que havia sortit a córrer per una zona forestal de la urbanització Aiguaviva Parc de Vidreres.
La policia catalana només ha confirmat que la violació es va produir dissabte al migdia, però no han facilitat més informació sobre els fets, la investigació dels quals ha quedat en mans dels agents de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de Girona.
Segons fonts pròximes al cas, l’agressor, que no coneixia de res la víctima, portava una falç a la mà en el moment en què se la va trobar. Una de les hipòtesis que s’estudien és que estigués recollint arbustos, una activitat freqüent als boscos gironins.
Els fets van tenir lloc en una zona forestal de la urbanització Aiguaviva Parc, una extensa urbanització residencial de cases unifamiliars.
Una vegada van saber dels fets a través del 112, els Mossos van acudir al lloc on es trobava la víctima, de nacionalitat espanyola, que va ser traslladada, com estableix el protocol, a un hospital de referència per a aquest tipus de casos per ser explorada per un forense.
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