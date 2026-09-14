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Agenda del 14 al 20 de setembre a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 14 DE SETEMBRE
FIGUERES
Quarta edició de la campanya gastronòmica Enfiga't, amb més de 15 restaurants de la zona. Fins al 20 de setembre
Club d'Òpera, coordinat per Nati Vilanova. Aida, de Guiseppe Verdi. Conferència a càrrec de Jordi Pujal, divulgador d'arts escèniques On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18 h.
FORTIÀ
Ball amb Juan Sol. On: Centre agrícola i social Quan: A les 18 h.
VILAFANT
Donació de sang On: Centre cívic Les Forques Quan: De 17 a 21 h.
Taller de pomes de «relleno»: endolceix la Festa Major On: Casal el nucli antic Quan: A les 18 h.
🗓️ DIMARTS 15 DE SETEMBRE
FIGUERES
Quarta edició de la campanya gastronòmica Enfiga't, amb més de 15 restaurants de la zona. Fins al 20 de setembre
LLANÇÀ
Torneig de vòlei On: Espai Jove Quan: A les 17 h.
EL PORT DE LA SELVA
Donació de sang On: Espai Port Quan: De 17 a 21 h.
VILAFANT
Taller de tecnologia On: Rectoria, casal de la gent gran Quan: A les 17 h.
🗓️ DIMECRES 16 DE SETEMBRE
CADAQUÉS
Actuació de Diego Cortés & Rafa Martín On: Església de Santa Maria Quan: A les 21 h. Preu: 15 €.
LES ESCAULES
XX Festa de la Sardana. Audició de sardanes amb La Principal de les Escaules On: Plaça de les Escaules Quan: A les 17 h. Hi haurà berenar per tothom.
FIGUERES
Quarta edició de la campanya gastronòmica Enfiga't, amb més de 15 restaurants de la zona. Fins al 20 de setembre
Exposició ’Si visc no visc’. L’aventura poètica de Clementina Arderiu, comissariada per Maria Callís On: Biblioteca Fages de Climent Quan: Inauguració a les 10 h. Del 16 de setembre al 3 d’octubre
Presentació del llibre Llum d’aigua, de Joan Ríos, a càrrec de Raquel Comas, en conversa amb l’autor On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18 h.
ROSES
Cinebib. Projecció de cinema per a adults On: A la Biblioteca Quan: A les 17.30 h.
🗓️ DIJOUS 17 DE SETEMBRE
FIGUERES
Una conferència inèdita de Carles Fages de Climent, a càrrec de Josep Playà. Antoni Gaudí i el temple catedralici de Castelló d’Empúries: Inspiració, imitació o plagi On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19 h.
LLANÇÀ
Cicle Gaudí - Cinema català tot l’any. Projecció de la pel·lícula Tres adioses, dirigida per Isabel Coixet On: Casa de Cultura Quan: A les 18 h. Preu: 4,5 €.
🗓️ DIVENDRES 18 DE SETEMBRE
L’ESCALA
Inauguració del monument dedicat als Esquenapelats i, a continuació, concert del Cor Indika On: Rotonda de la Platja Quan: A les 19 h.
FIGUERES
Presentació del llibre Terra de Quixots. Dalí, Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres figures de l’Empordà, de Joan Manuel Soldevilla. Presentació a càrrec del poeta Lluís Bosch On: Cercle Sport Figuerenc Quan: A les 18.30 h.
Presentació del llibre El despertar del drac, relats de Sangtraït, de Toni Lázaro, amb Albert Pibernat, Carles B. Gorbs i Lupe Villar, membre de Sangtraït On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19 h.
Presentació del llibre Camins ran d’aigua, de Jordi Badia i Pere Llorens, a càrrec de Jaume Delclòs, president del Centre Excursionista Empordanès On: Casino Menestral Quan: A les 19.30 h.
LLANÇÀ
Projecció del documental guardonat DANSA: Generacions On: Casa de Cultura Quan: A les 20 h, en francès, i a les 21 h, en català.
SANT MORI
Festa Major
- Sopar popular On: Al Frontó Quan: A les 20.30 h.
- Rumba catalana amb Bananna Beach On: Al Frontó Quan: A les 22 h.
- Ball amb l’Orquestra Mitjanit On: A la Sala de Ball Quan: A les 23.30 h.
VILAFANT
Festa Major de Sant Cebrià
- Proclamació elecció de la pubilla i l’hereu amb concentració de capgrossos casolans On: A l’Ajuntament Quan: A les 18.30 h.
- Pregó i cercavila de gegants i capgrossos On: Plaça de l’Ajuntament Quan: A les 19.30 h.
- Tronada de Festa Major On: Aparcament de l’Església Quan: A les 20.45 h.
- Vilafant Fest 2026 On: Aparcament de l’Església Quan: A les 21 h.
🗓️ DISSABTE 19 DE SETEMBRE
L’ESCALA
29a edició de la Festa de la Sal, la memòria de la gent de mar
- Concerts, tallers i visites guiades On: A la Platja Quan. D’11 a 13 h.
- Mostra de 25 oficis mariners i arribada del vaixell de la sal Quan: A partir de les 17 h.
- Ofrena de sal i intercanvi de música i danses Quan: A les 19 h.
- Ball del drac i arribada de les barques amb les veles il·luminades Quan: A les 21 h.
Bibendum. Maridatges d’història i vi els capvespres d’Empúries On: MAC-Empúries Quan: A les 18.30 h.
El Festival Internacional de Musica «Clàssics L'Escala-Empúries» presenta Granada 1920, un concert protagonitzat pel pianista Daniel Ligorio que recrea la relació artística entre Manuel de Falla i Federico García Lorca On: Església de Sant Martí d'Empúries Quan: A les 19 h. Preu: 22 €.
LLANÇÀ
Festa 10 anys Platges Netes Llançà.
- Ioga On: A cap Ras Quan: De 8 a 9 h.
- Taller Posidònia Oceànic, a càrrec de Sorellana / Parc Natural On: A cap Ras. Quan: De 10 a 13 h.
- Snorkel sensorial a cap Ras, a càrrec d’Elisenda de Som Mar On: Trobada al plafó Platges de Cap Ras. Quan: De 12 a 13 h.
- Passejada en caiac al Port, a càrrec de SK Kayak On: Trobada a la botiga de SK Kayak. Quan: De 15 a 16 h.
- Xerrada Albera Marítima, a càrrec d’Eduard Marquès On: A l’Espai Beta de la Casa de Cultura. Quan: De 18 a 20 h.
II Torneig Memorial Cándido González On: Camp Municipal d’esports Quan: Tot el dia
Activitat en família: Vida microscòpica del port (Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura) On: Oficina de Turisme del Port Quan: A les 11 h.
Tarda de cinema On: Espai Jove Quan: A les 18 h.
MAÇANET DE CABRENYS
Clausura musical de l’exposició d’Antonio Federico On: Can Viola Quan: A les 19 h.
EL PORT DE LA SELVA
Xerrada Parlarem de la mort i de la vida, amb Narcís Bardalet Vinyals, el Pediatre - Forense de l’Empordà On: Espai Port Quan: A les 19 h.
ROSES
Sardanes a la fresca amb la cobla Vila de la Jonquera On: Plaça de les Botxes Quan: A les 21 h.
SANT MORI
Festa major
- Inflables per a la mainada On: Al Frontó Quan: De 10 a 14 h.
- Sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles On: Al puig Quan: A les 12 h.
- Festa Holi + Festa de l’Escuma On: Al Frontó Quan: A les 17 h.
- Correfoc amb Les Gàrgoles de Foc de Banyoles Quan: A les 22 h.
- Ball amb Duo Marta i Roger i, tot seguit, DJ Jhon Salas On: Sala de Ball Quan: A les 23 h.
VILABERTRAN
El llegat modernista a Vilabertran. Visites guiades per conèixer els secrets de la Torre d’en Reig. El despertar d’un semioblit Quan: A les 19.30, 20 i 20.30 h.
VILAFANT
Festa Major de Sant Cebrià
- Jocs de taula familiars, amb Oci i Ficció On: Centre cívic les Mèlies Quan: De 10 a 14 i de16 a 20 h.
- 18è circuit viari de bicicletes On: Parc de les Mèlies Quan: A les 10 h.
- Visita teatralitzada On: Palol Sabaldòria Quan: A les 12 h.
- 17a baixada de carretons On: Camí dels Oms Quan: A les 16 h.
- Tarda infantil On: Era de Can Gelada Quan: A les 18 h.
- Concert de tarda amb l’orquestra Maravella On: Plaça Major Quan: A les 20 h.
- Sopar popular On: Aparcament de l’Església Quan: A les 21.30 h.
- Ball de nit amb l’orquestra Maravella On: Plaça Major Quan: A les 23 h.
VILA-SACRA
1r Món Romà Vila-sacra On: Camp de futbol Quan: A les 16 h.
- Espectacles. Inauguració dels jocs On: Teatre romà Quan: A les 17 h.
- Judici als malfactors, ball final i repartiment de premis Quan: A les 19.45 h.
🗓️ DIUMENGE 20 DE SETEMBRE
L’ESCALA
29a edició de la Festa de la Sal, la memòria de la gent de mar.
- Portes obertes a la barraca de la Creu On: Cala de la Creu Quan: De 10 a 12 h.
- Excursions a la vela amb la barca Odina Quan: A les 9, 10.30, 12 i 13.30 h. Preu: 18 €.
- Presentació del Portal de memòria de la salaó de peix, a càrrec de Josep Bofill, alcalde de l’Escala; Mariona Font, directora del Museu de l’Anxova i de la Sal, i Gerard Corbella (La Foneria) On: Alfolí de la Sal Quan: A les 12 h.
LLANÇÀ
Activitat en família: Descobrint la flora de cap Ras - Creació d’un herbari mediterrani On: Aparcament Cap Ras Quan: A les 11 h.
II Torneig Memorial Cándido González On: Camp Municipal d’esports Quan: Tot el dia
Festa 10 anys Platges Netes Llançà.
- Venda de coques On: Al Passeig Marítim Quan: A partir de les 9 h.
- Mostra d’entitats de voluntariat de l’Empordà On: Al Passeig Marítim Quan: Durant tot el matí
- Nedada amb Tintoreres de la Platja del Port a Grifeu On: Punt de trobada a la Casa del Mar Quan: D’11 a 12 h.
- Taller de tortugues, a càrrec d’Irene i Eva de Som Mar On: A la Casa del Mar Quan: D’11 a 12 h.
- Neteja de platja i fons marí al Port On: Punt de trobada a la Casa del Mar Quan: D’11 a 13 h.
- Espectacle dansa clown La bossa o la vida, a càrrec de Pep Mogas - Llançàdora Associació d’Artistes. On: A la Casa del Mar Quan: A les 13 h.
- Arrossada i cloenda musical amb Fredrick i Anna Kulinich On: A la Pineda del Port. Quan: A les 14 h. Preu: 12 €.
Triangular juvenil Vila de Llançà On: Camp Municipal de futbol Quan: De 17 a 20 h.
Ball de saló amb Joan Altarriba On: Residència Can Marly Quan: A les 18 h.
Concert de Tardor, a càrrec de la Coral Palandriu de Llançà, Coral Veus de Portbou i Coral Malodes de Bellcaire d’Empordà On: Casa de Cultura Quan: A les 18 h. Preu: Gratuït.
EL PORT DE LA SELVA
Visita guiada a Sant Pere de Rodes Quan: A les 12 h. En català. Preu: 4 €/persona (només visita guiada, l’entrada no hi és inclosa)
ROSES
XIX Cursa de la Dona de Roses On: Plaça de les Botxes (davant de la Ciutadella) Quan: A les 10 h. Donatiu: anticipada i fila 0, 12 €. No anticipada, 15 €.
SANT MORI
Festa Major
- Passejada en poni, per a nens fins a deu anys Quan: A les 11 h.
- Música de gòspel amb Beat Generatio Choir On: A l’església Quan: A les 11.30 h.
- Ofici solemne a càrrec de Jordi Coll On: A l’església Quan: A les 12.30 h.
- Sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles On: Al frontó Quan: A les 17 h.
TERRADES
45è Aplec del Santuari de la Mare de déu de la Salut de Terrades.
- Audició de sardanes amb la cobla Baix Empordà Quan: A les 11 h.
- Ofici solemne Quan: A les 12 h.
VILABERTRAN
23a Fira de la Poma de Relleno de Vilabertran
- Tastets de les pomes de «relleno» On: Plaça Hortolans Quan: A partir de les 10 h.
- Portes obertes Torre d’en Reig Quan: De 10 a 14 h.
- Cercavila pels carrers Quan: A les 10.30 h.
- Ofici solemne de Sant Ferriol amb la cobla Els Rossinyolets On: Església de Sant Maria Quan: A les 11 h.
- Visites guiades al monestir de Sant Maria Quan: A les 12 i a les 16 h.
- Sardanes amb la cobla Els Rossinyolets On: Plaça Major Quan: A les 12 h.
- Espectacle de màgia a càrrec de Dion Màgic On: Plaça Hortolans Quan: A les 12.30 h.
- Dinar gastronòmic On: Centre cívic Quan: A les 14 h. Preu: 22 €.
- Espectacle infantil amb La colla pirata On: Hort del Prior Quan: A les 17 h.
VILAFANT
Festa Major de Sant Cebrià
- Matines i cercavila de gralles On: Carrers del nucli antic Quan: A les 8 h.
- Ofici solemne musicat per Josep Quer On: Església de Sant Cebrià Quan: A les 10 h.
- Sardanes amb la cobla Sol de Banyuls On: Plaça Major Quan: A les 11 h.
- Ioga per a infants amb Llum de ioga On: El Cau Quan: A les 11 h.
- Vermut popular i degustació de pomes de «relleno» On: Plaça Major Quan: A les 12 h.
- Xtrem Race d’inflables On: Camp de futbol d’Els Pins Quan: A les 16.30 h.
- Playback Aires de Festa On: Plaça Major Quan: A les 18 h.
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