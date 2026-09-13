Entrevista
Joan Roura, periodista d'internacional de TV3: "Tot el que està passant a Gaza es tracta d’un genocidi"
Nascut al 1959, Joan Roura és especialista en l’Orient Mitjà i, des del 1982, ha cobert, sobretot, el conflicte araboisraelià
Quins records té dels seus inicis a la televisió?
Jo em volia dedicar a la informació de l’Orient Mitjà i vaig anar a viure una temporada a Israel. Vaig arribar allà l’estiu del 1982, quan havia començat la invasió israeliana al Líban. Això va ser un esdeveniment molt condemnat. Ara, amb tot el que està passant a Gaza, es tracta d’un genocidi; ja porten més de 70.000 morts comptabilitzats i el país ha fet costat al govern en aquesta operació que porta prop de 3 anys. Ja veurem qui guanyarà les eleccions de l’octubre, ja que Israel ha girat com un mitjó cap a la dreta.
Què el va motivar, de jove, a traspassar fronteres i no a dedicar-se al periodisme més local?
Bé, vaig començar a la premsa local quan tenia setze o disset anys, amb la Revista de Badalona. La meva intenció era dedicar-me a la informació internacional i, sobretot, a l’Orient Mitjà. Era un conflicte mediterrani, aquell, i volia esbrinar de què anava tot això i no hi havia millor manera que desplaçar-me cap allà. Hi vaig anar per a un estiu i m’hi vaig acabar estant dos anys. És el conflicte contemporani internacional que porta més de cent anys de lluita.
I viure aquest conflicte en primera persona el deu haver fet una cosa especial...
Sempre penso que, si no m’hagués dedicat a això, seria una altra persona. Tot el que he viscut em dona una visió més relativa de la vida, aprensió que la gent té una relació amb la mort diferent, la mort forma part d’una quotidianitat. A mi, el periodisme m’ha ensenyat molt i m’ha enriquit molt. M’ha enfortit molt.
Anant per aquests mons de Déu, també ha patit alguna agressió...
Sí, però no ha sigut res del que podia ser. He patit agressions de risc, com la del Caire, al 2011, durant la caiguda del règim de Mubarak, en què hi va haver un parell d’intents de linxament; la policia va segrestar al meu càmera, en Robert González. Curiosament, allà no hi havia guerra, només manifestacions civils. Em van enganxar en un lloc amb el micro fotent-me quatre cops, però no em va passar res.
Els reconeixements que ha rebut a casa nostra tenen algun significat especial?
El premi a periodista compromès amb els Drets Humans, que va ser un honor, perquè reconeixia que havia fet una feina per a ajudar a les víctimes dels Drets Humans i crims de guerra. A mi, sempre m’ha agradat dir que el periodisme sempre és qüestionar el poder, és fer costat a les víctimes, donar testimoniatge i donar veu als que no en tenien. També em van donar el Premi Concòrdia des de la comunitat palestina de Barcelona.
Ara pateix un càncer, però s’ha plantejat posar negre sobre blanc a tota la seva aventura viscuda?
Ho tinc pendent. Si tinc la sort de sortir-me’n, m’agradaria treballar un anyet més i, després, quan sigui jubilat definitivament, escriuré el llibre de memòries.
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