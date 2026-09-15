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Els Mossos busquen el violador d'una menor el cap de setmana passat al Raval

Han iniciat la investigació tot i que la víctima encara no ha presentat la denúncia

Bar Ca la Mercè, situat a la plaça Castella del Raval de Barcelona

Bar Ca la Mercè, situat a la plaça Castella del Raval de Barcelona

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Germán González

Barcelona

Els Mossos d'Esquadra busquen un sospitós d'agredir sexualment una menor dissabte passat a la nit a la plaça Castilla, al barri del Raval de Barcelona. La Unitat d'Investigació de Ciutat Vella ha començat les indagacions visionant les càmeres de seguretat de la zona i preguntant als responsables dels nombrosos bars i comerços que hi ha a la plaça. Les primeres hipòtesis apunten que el principal sospitós seria un delinqüent habitual, a qui no s'ha vist des de fa dies en aquest espai públic.

La policia està a l'espera que la víctima presenti una denúncia, com és habitual en aquests casos, per poder continuar amb la investigació i derivar-la al jutjat de Barcelona que correspongui. L'agredida seria menor d'edat, segons fonts policials, per la qual cosa els agents han intensificat la recerca del sospitós.

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Aquell mateix dissabte, però un parell d'hores més tard, un menor va agredir mortalment amb un ganivet un altre home molt a prop de la plaça Castilla, al carrer de la Cera. La víctima va resultar ferida greu i va morir més tard a l'hospital després de rebre una agressió amb arma blanca. El jutjat de menors va ordenar l'internament del menor en règim tancat.

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