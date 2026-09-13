Opinió | OPINIÓ
Joan Vila
No serveix de res que a l’Alt Empordà diguin que només han de produir l’electricitat que necessiten
El més honest és englobar tota l’energia primària que utilitza Catalunya i dividir aquest valor pel nombre d’habitants
Al llarg del debat sobre el Plater, el Pla territorial sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya, estem constatant com molta gent creu que la potència eòlica i fotovoltaica que el pla li atorga és molta més de la que necessita. La majoria té al subconscient que l’energia només és l’electricitat de casa seva que li permet tenir llum, la nevera, la televisió, l’ordinador, el telèfon i l’aire condicionat, si en té. Però no té en compte l’energia destinada a la mobilitat, en transport públic o privat, ni l’energia embeguda, és a dir, incorporada als productes manufacturats que compra —el plàstic representa el 8,4% del pes dels aliments—, ni l’energia associada als serveis que rep, per exemple, els sanitaris, educatius, administratius, funeraris, de neteja o de seguretat. Més encara: la majoria de la gent no sap que, per tenir 1 kWh d’energia disponible a Catalunya, se’n necessiten 1,66 kWh, a causa de les pèrdues de transformació.
Per tant, en aquest debat cal fer una aproximació més general al consum energètic. Quan consumim una ampolla de vi del Priorat o de l’Alt Empordà, per exemple, utilitzem energia en el premsat, en el condicionament del vi, en la fabricació de l’ampolla, en el sistema d’emplenament i encaixat, en el transport i en la distribució a la botiga. Això passa amb tots els productes i serveis. Quan naixem ho fem majoritàriament en un hospital, i tots els serveis que tindrem al llarg de la vida —el pediatre, l’escola, l’institut, la universitat, les colònies, les vacances, els concerts, el treball, la nova llar, les trobades amb els amics, els viatges en cotxe, en tren o en avió, l’assistència quan ens fem grans i fins i tot l’enterrament— necessiten energia. Tot: els serveis, els actes i les compres que satisfan les necessitats del nostre dia a dia. I és amb aquesta complexitat que s’ha d’analitzar.
No serveix de res que a l’Alt Empordà diguin que només han de produir l’electricitat que necessiten, perquè no és veritat. Han de fer servir un munt de productes i serveis que incorporen energia, molta de la qual avui prové de Barcelona en forma de gasolina o gas natural. Dit això, el més honest és englobar tota l’energia primària que utilitza Catalunya i dividir aquest valor pel nombre d’habitants. Aquesta és, de la manera més objectiva possible, l’energia que necessita actualment cada habitant de Catalunya.
L’última dada oficial de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) sobre l’energia primària és del 2023: 265 TWh. Dividits pels 7,9 milions d’habitants d’aquell any, obtenim una ràtio d’energia primària de 33,5 MWh per habitant. Aquesta xifra està molt lluny dels 3,5 MWh elèctrics que paga cada any una llar a la companyia elèctrica. On és, doncs, el problema?
Primer hem de recordar que aquesta energia elèctrica domèstica és energia final, no energia primària. Per entendre-ho, cal veure que la generació nuclear necessita 3,03 MWh d’energia procedent de l’urani per cada MWh que entrega a la xarxa. Els cicles combinats de gas consumeixen 1,75 vegades més energia en forma de gas que l’electricitat que injecten, mentre que les renovables generen una unitat per cada unitat entregada a la xarxa. La ràtio de Catalunya per generar electricitat el 2024 va ser de 2,39 MWh d’energia primària per cada MWh injectat a la xarxa.
Així, l’electricitat anual mitjana de cada habitatge, calculada ara per habitant, l’hem de situar en 3,3 MWh anuals. La calefacció i l’ús de gasoil, gas natural i gas butà per escalfar a Catalunya representen una mitjana d’1,45 MWh anuals per habitant.
Pel que fa a la mobilitat, els cotxes, autobusos, trens i avions que utilitzem requereixen una energia primària de 5,2 MWh per habitant. Les mercaderies que circulen en camió necessiten una energia primària anual de 3,9 MWh per habitant. La construcció d’edificis, carreteres i altres infraestructures públiques requereix una energia primària anual per capita de 2,1 MWh.
Tot el sector industrial i manufacturer necessita electricitat i combustibles que, expressats en energia primària anual per habitant, representen 9,3 MWh. El turisme necessita una energia per capita d’1,8 MWh. L’Administració i els serveis professionals requereixen una energia primària d’1,4 MWh per habitant.
Finalment, hi ha una utilització no energètica dels combustibles en la química orgànica —per exemple, per fabricar plàstics o productes farmacèutics—, així com pèrdues de transformació a les refineries i pèrdues de transport a les xarxes. Tot plegat representa una energia primària per capita de 5 MWh anuals.
La suma total dona la xifra de 33,5 MWh per capita i any que hem vist abans.
Agafem, doncs, la dada d’energia primària del 2023 per habitant com a base per saber quina energia utilitza cada comarca en funció del seu nombre d’habitants. Aquesta dada, expressada en MWh per habitant, també la podem obtenir en funció del PIB de la comarca, fet que donaria una ràtio de MWh per unitat de PIB. Els dos càlculs ofereixen resultats semblants.
Multiplicant la ràtio per habitant pel nombre d’habitants, o la ràtio vinculada al PIB pel valor del PIB comarcal, obtindrem les necessitats d’energia primària de cada comarca de Catalunya.
En un primer cop d’ull ja s’identifica una obvietat: la comarca que necessita més energia és el Barcelonès, seguida del Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Vallès Oriental i el Maresme. A més distància, les comarques que necessiten més energia són el Tarragonès, el Segrià, el Gironès, el Baix Camp, Osona i la Selva. La resta de comarques necessiten molta menys energia.
A partir d’aquestes dades i calculant l’energia que proposa el Plater, veurem els excedents i els dèficits energètics de cada comarca, així com la superfície necessària per implantar-hi generació renovable. Però això ho farem en un article proper.
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Via: Diari de Girona
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