Successos
Els Mossos detenen un professor de Badalona per assetjar sexualment dues adolescents
Les dues víctimes van presentar denúncies contra el docent d’educació primària després de rebre missatges a través d’Instagram en els quals l’ara arrestat els hauria demanat fotografies de caràcter sexual
J. G. Albalat
Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dimarts a Badalona el professor del Col·legi Badalonès Xavier M., de 32 anys, per presumptament assetjar sexualment dues adolescents de 15 i 16 anys, segons ha avançat Metropoli. Les dues víctimes van presentar denúncies contra el docent d’educació primària després de rebre una sèrie de missatges a través de la xarxa social d’Instagram en els quals l’ara arrestat els hauria demanat fotografies de caràcter sexual i els hauria convidat al seu domicili.
La policia ha confirmat a aquest diari l’arrest efectuat per agents de la Unitat d’Investigació, que es van traslladar aquest dimarts a l’escola per procedir a la detenció del professor. La primera denúncia, segons el diari digital, es va interposar el mes d’agost. Els fets es remunten al curs 2025, quan l’adolescent tenia 15 anys i era estudiant en un altre centre educatiu pròxim al Col·legi Badalonès.
Missatges per internet
La menor es va enviar missatges amb el docent durant diversos mesos, fins que les converses van adquirir un caire sexual, i el professor va arribar a fer a la menor preguntes íntimes i a sol·licitar-li fotografies. Després d’aquesta primera denúncia, una altra menor coneguda de la primera víctima va confessar que ella també havia rebut el mateix tipus de missatges del docent. Aquest fet va motivar la segona denúncia el 3 de setembre davant els Mossos d’Esquadra. El docent va ser citat a declarar i es va negar a fer-ho, per la qual cosa ara ha sigut arrestat. La investigació, segons fonts policials, continua oberta.
Des del Col·legi Badalonès han explicat a El Periódico, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, que s’han assabentat de la notícia del professor aquest mateix matí al llegir la notícia i que no podien donar més detalls d’aquesta perquè en aquells moments no hi havia cap membre de l’equip directiu. El Col·legi Badalonès és un centre educatiu amb 130 anys d’història i imparteix educació infantil, primària, ESO, batxillerat i cicles formatius. Compta amb unes instal·lacions en quatre edificis per acollir 1.350 alumnes.
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