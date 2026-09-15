Motos aquàtiques
Dues victòries del GEN en el retorn de les motos aquàtiques a Roses
Roger Pujol, en GP1, i Narcís Segura, en GP3, s'enduen les tres mànegues de cada categoria
Divendres dia 11 de setembre va celebrar-se la cinquena regata puntuable per al Campionat de Catalunya de motos aquàtiques, en la modalitat de circuit, a les instal·lacions del GEN de Roses. La cursa va ser organitzada pel club GEN Roses i la Federació Catalana de Motonàutica. Va suposar el retorn d'aquest esport al port de Roses després de tretze anys. El darrer precedent s'havia celebrat el 2013. Abans, s’havien celebrat sovint regates, en alguns casos internacionals.
El dia va ser assolellat, amb alguns episodis de vent, la qual cosa va obligar els participants a esmerçar-se de valent, en especial a la part del circuit situada més a prop del port. Les onades i el mateix pas dels participants produïen un rebot contra l’escullera i unes onades difícils de gestionar que provocaven espectaculars salts, per a satisfacció del nombrós públic assistent.
A la categoria GP1 va guanyar Roger Pujol, del GEN Roses, que es va adjudicar les tres mànegues disputades. Darrere seu va quedar Albert Roca i a continuació Narcís Segura, que també va participar en la categoria GP3, evidenciant un gran domini de la seva Yamaha. Quart va ser Salvador Canet.
Narcís Segura, també del GEN Roses, va guanyar totes les mànegues de GP3, seguit a les dues primeres per Nil Bonich i a la darrera per Jordi Miquel. Segura només ha cedit una mànega de les 15 disputades fins ara.
Les motos de les categories GP1 i GP3 són de conducció dempeus. Es governen amb un manillar situat al final d’un braç articulat, però per primer cop aquesta temporada hi va haver presència de motos de conducció asseguda, sota la denominació Runabout GP0. Miquel Cladera es va adjudicar les tres mànegues, seguit
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