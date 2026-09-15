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Motos aquàtiques

Dues victòries del GEN en el retorn de les motos aquàtiques a Roses

Roger Pujol, en GP1, i Narcís Segura, en GP3, s'enduen les tres mànegues de cada categoria

Narcís Segura, guanyador i líder de la general de GP3.

Narcís Segura, guanyador i líder de la general de GP3. / Miquel Mallafré

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Redacció

Redacció

Roses

Divendres dia 11 de setembre va celebrar-se la cinquena regata puntuable per al Campionat de Catalunya de motos aquàtiques, en la modalitat de circuit, a les instal·lacions del GEN de Roses. La cursa va ser organitzada pel club GEN Roses i la Federació Catalana de Motonàutica. Va suposar el retorn d'aquest esport al port de Roses després de tretze anys. El darrer precedent s'havia celebrat el 2013. Abans, s’havien celebrat sovint regates, en alguns casos internacionals.

El dia va ser assolellat, amb alguns episodis de vent, la qual cosa va obligar els participants a esmerçar-se de valent, en especial a la part del circuit situada més a prop del port. Les onades i el mateix pas dels participants produïen un rebot contra l’escullera i unes onades difícils de gestionar que provocaven espectaculars salts, per a satisfacció del nombrós públic assistent.

A la categoria GP1 va guanyar Roger Pujol, del GEN Roses, que es va adjudicar les tres mànegues disputades. Darrere seu va quedar Albert Roca i a continuació Narcís Segura, que també va participar en la categoria GP3, evidenciant un gran domini de la seva Yamaha. Quart va ser Salvador Canet.

Narcís Segura, també del GEN Roses, va guanyar totes les mànegues de GP3, seguit a les dues primeres per Nil Bonich i a la darrera per Jordi Miquel. Segura només ha cedit una mànega de les 15 disputades fins ara.

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