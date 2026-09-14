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Opinió

Marc Verdaguer

Marc Verdaguer

Director de l'EMPORDÀ

Figueres
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Armes a Figueres, soldats russos a l'Escala i guions per a sèries

Des del punt de vista de seguretat, l'Empordà necessita una mirada diferent; això o continuar donant idees als guionistes de sèries

La Policia Nacional requisa 644 armes en un taller clandestí de Figueres, un dels arsenals "més grans" intervinguts

La Policia Nacional requisa 644 armes en un taller clandestí de Figueres, un dels arsenals "més grans" intervinguts

Policia Nacional

644 armes de foc, milers de cartutxos de munició, silenciadors, carregadors, subfusells de guerra amb el número de sèrie esborrat... En paraules del delegat de l'Estat a Catalunya, Carlos Prieto, "un dels arsenals d'armes il·legals més gran trobat mai a Espanya". Tot això estava amagat en un traster de Figueres que, diguem-ne, gestionava un exmembre de l'exèrcit rus, originari d'una de les antigues repúbliques soviètiques de l'Àsia central, mentre gaudia de l'elevat nivell de vida de l'Empordà a la seva residència de l'Escala. Des de Figueres, l'antic armer de l'exèrcit rus preparava les armes que enviava, per correu postal, a tota mena d'organitzacions d'arreu d'Europa. La intervenció d'un d'aquests enviaments, amb destinació a Badajoz, va acabar amb el descobriment de l'arsenal de Figueres i amb la detenció de l'armer a l'Escala. Sembla el guió d’una d’aquelles sèries que inunden Netflix, Movistar i companyia. Però és la realitat.

La realitat de Figueres. La realitat de l'Empordà, una terra de frontera on l'endemà que la Policia Nacional tragués pit del descobriment de l'arsenal de Figueres, els duaners francesos van trobar 16 quilos de cocaïna amagats en dos cotxes a tocar de la frontera. Al Pertús. Armes a Figueres, un antic soldat rus instal·lat a l'Escala i drogues, moltes drogues, a la frontera. Els polítics locals, començant pel mateix alcalde de Figueres, Jordi Masquef, solen reclamar que l'Alt Empordà ha de tenir una regió policial pròpia perquè la frontera, un tren pràcticament sense control d’accés i una presó de les dimensions de Puig de les Basses fan que la comarca tingui unes necessitats de seguretat diferents. No sé si la solució és una regió policial pròpia. El que sí que és clar és que, des del punt de vista de seguretat, l'Empordà necessita una mirada diferent. Això o continuar donant idees als guionistes de sèries.

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