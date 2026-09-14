Defuncions del 14 de setembre de 2026 a l'Alt Empordà
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En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
PORT DE LA SELVA
Isabel Codes García
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Salvador Sánchez i tenia dos fills. Residia al Port de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, a l’oratori del Tanatori Àltima de Llançà.
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