Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Armes FigueresTerra de trobadorsDalí BarcelonaRenovables Empordà
instagramlinkedin

Defuncions del 14 de setembre de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

PORT DE LA SELVA

Isabel Codes García

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Salvador Sánchez i tenia dos fills. Residia al Port de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, a l’oratori del Tanatori Àltima de Llançà.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marc Giró (51 anys), sobre el seu primer sou: «Vaig estar dos mesos sense menjar. M’ho vaig gastar tot en un Louis Vuitton»
  2. Joan Roura, periodista d'internacional de TV3: 'Tot el que està passant a Gaza es tracta d’un genocidi
  3. Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
  4. Jordi Pujol: «Jo m’apago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur»
  5. L’auge de terapeutes i ‘coaches’ sense titulació posa en alerta els psicòlegs: «Els pacients arriben a teràpia molt pitjor»
  6. Félix Chaqués, extreballador de Dabiz Muñoz, sobre la seva experiència amb el xef: 'Treballar 14 hores no era un problema
  7. De la carretera als ruscos de l'Empordà: Marc Arumí va deixar el camió per viure entre 50.000 abelles
  8. Canvi d’hora a Espanya: ja se sap quan serà el canvi a l’horari d’hivern

Junts refreda les expectatives sobre l’aplicació de l’amnistia i la tornada de Puigdemont: «No especularem; volem veure les sentències»

Junts refreda les expectatives sobre l’aplicació de l’amnistia i la tornada de Puigdemont: «No especularem; volem veure les sentències»

Jennifer (43 anys) va deixar per amor un despatx d’advocats a Barcelona per ser professora de pilates pels pobles: «Una de les coses que més m’agrada és la qualitat de vida amb els nens»

El retorn més esperat: Oasis anuncia una nova gira amb dos concerts a Barcelona

El retorn més esperat: Oasis anuncia una nova gira amb dos concerts a Barcelona

El patrimoni de l’Alt Empordà competeix per arribar a la final d’#EuropaSeSiente 2026

El patrimoni de l’Alt Empordà competeix per arribar a la final d’#EuropaSeSiente 2026

Junqueras obre una ronda de contactes per buscar un «gran pacte de país» sobre l’educació

Junqueras obre una ronda de contactes per buscar un «gran pacte de país» sobre l’educació

Ignacio de la Calzada, advocat: «Fer servir el mòbil durant la jornada ja pot ser una falta laboral»

Ignacio de la Calzada, advocat: «Fer servir el mòbil durant la jornada ja pot ser una falta laboral»

L’FP guanya terreny a Catalunya: més dones en els cicles superiors tecnològics i gairebé 1.000 noves places a Barcelona

L’FP guanya terreny a Catalunya: més dones en els cicles superiors tecnològics i gairebé 1.000 noves places a Barcelona

Els líders d’Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord desafien Londres i acceleren els seus plans per a la independència

Els líders d’Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord desafien Londres i acceleren els seus plans per a la independència
Tracking Pixel Contents