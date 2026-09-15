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Futbol internacional

L'entrenador figuerenc Raül Coloma fa el salt al futbol del Kirguizstan

Serà director tècnic i responsable del futbol formatiu de l'Abdysh-Ata FC, un dels clubs punters del país

Coloma, de vint-i-nou anys, també ha entrenat a la Xina i a Hong Kong

Raül Coloma, presentat amb l'Abdysh-Ata FC del Kirguizstan

Raül Coloma, presentat amb l'Abdysh-Ata FC del Kirguizstan / Cedida

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Redacció

Redacció

Figueres

El tècnic figuerenc Raül Coloma inicia una nova etapa a la seva trajectòria asiàtica amb la seva incorporació a l’Abdysh-Ata FC del Kirguizstan, on assumirà la doble responsabilitat de director tècnic i responsable del futbol formatiu (Technical Director i Head of Youth Development). Es tracta del tercer país del continent en què desenvolupa la seva carrera, després d’una etapa a la Xina i una altra a Hong Kong.

Coloma va iniciar l’aventura asiàtica fa tres anys amb la seva arribada al Nanjing Honor FC de la Xina. Posteriorment, va fer el pas a l’Eastern District FC de Hong Kong, on va assumir la responsabilitat del desenvolupament del futbol formatiu i, en paral·lel, la del primer equip. Allà es va convertir en l’entrenador més jove de la història del sènior del club. Abans de fer el salt a Àsia, també havia format part de l’estructura del Girona FC.

En la seva nova responsabilitat, Raül Coloma liderarà la definició de la metodologia futbolística de l’Abdysh-Ata i el model de desenvolupament de jugadors, coordinant una estructura de més de sis-cents futbolistes i una vintena d’entrenadors. La seva feina inclourà la construcció d’una identitat futbolística comuna, el desenvolupament i l’avaluació del cos tècnic, la planificació del futbol formatiu i la creació d’un camí clar entre l’acadèmia i el primer equip.

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L’Abdysh-Ata FC, amb seu a la ciutat de Kant, és un dels clubs amb més projecció del futbol del Kirguizstan. El nou equip de l’entrenador figuerenc ve de guanyar la Premier League del país els anys 2022, 2023 i 2024

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