Shinzo Abe, el primer ministre que més temps va ostentar el càrrec, va ser conegut per la seva política exterior de línia dura i per la seva estratègia econòmica, coneguda popularment com a Abenomics. Mort com a conseqüència d’un atemptat als 67 anys, Abe és un nacionalista conservador que ha portat el Partit Liberal Democràtic (PLD) a la victòria en dues ocasions. La seva primera etapa com a primer ministre va ser breu –poc més d’un any a partir del 2006– i controvertida. Tanmateix, va protagonitzar una sorprenent tornada política el 2012 i es va mantenir en el poder fins al 2020, quan va dimitir per motius de salut.

El Japó estava en recessió quan va començar el seu segon mandat i la seva política econòmica –basada en la flexibilització monetària, l’estímul fiscal i les reformes estructurals– va ser reconeguda com la que va ajudar que el creixement tornés a una economia trontollosa. També va supervisar la recuperació del Japó després de l’enorme terratrèmol i tsunami de Tohoku el 2011, que va causar la mort de gairebé 20.000 persones i la fusió dels reactors nuclears de Fukushima. Colitis ulcerosa Va deixar el seu càrrec el 2020 després de setmanes d’especulacions, revelant que havia patit una recaiguda de colitis ulcerosa, malaltia intestinal que ja havia provocat la seva dimissió també el 2007. El va succeir un estret aliat del partit, Yoshihide Suga, però continuava sent una figura poderosa en la política japonesa. Però una sèrie d’escàndols –entre els quals, la pèrdua de registres de pensions per part del Govern, que va afectar uns 50 milions de sol·licituds– van dificultar la seva gestió. La seva popularitat ha patit fluctuacions, però es va mantenir en gran manera sense oposició a causa de la seva influència en el partit, que va modificar les seves normes per permetre-li un tercer mandat com a líder. Nacionalisme controvertit Les seves opinions nacionalistes han suscitat sovint tensions amb la Xina i Corea del Sud, sobretot després de la seva visita el 2013 al santuari de Yasukuni a Tòquio, un polèmic lloc vinculat al militarisme japonès abans i durant la Segona Guerra Mundial. Les seves repetides visites al santuari també van irritar les faccions d’esquerra del Japó, que ho van considerar un intent d’Abe de blanquejar les atrocitats japoneses durant la guerra. Es va considerar que la política econòmica característica d’Abe –coneguda com Abenomics– va ajudar a recuperar el creixement durant el seu primer mandat. Aquesta política incloïa tipus d’interès negatius a curt termini que abaratien els préstecs i la despesa dels consumidors i les empreses, un augment de la despesa pública en infraestructures i més incentius financers, com exempcions fiscals, i reformes que pretenien incorporar més dones a la població activa i permetre l’entrada de més immigrants per alleujar les pressions laborals i impulsar el creixement. Però els seus esforços es van enfrontar a un gran repte quan el país va tornar a entrar en recessió la primavera del 2020. Aquesta i altres desacceleracions van posar en dubte l’eficàcia del seu enfocament.