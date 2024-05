Una nova estafa posa en alerta a la Guàrdia Civil i es veu obligada a avisar: pots perdre fins a 411 euros

Les estafes cibernètiques cada vegada estan més esteses. Només a Catalunya, aquestes pràctiques fraudulentes han augmentat un 19% durant aquest any. Algunes es realitzen a través d'una trucada telefònica, com per exemple, l'estafa del sí, o que suplanten a organismes públics, com l'estafa de Correus.

Un d'aquests casos és l'estafa que suplanta a l'Agència Tributària a través d'un SMS en el qual s'informa els contribuents de la devolució de 411 euros procedent de la declaració de la renda de 2023.

La Guàrdia Civil ha explicat a través de X, antic Twitter, que es tracta d'una "campanya fraudulenta" que pretén robar les dades personals de la víctima a través d'un enllaç.

Una vegada es clica l'enllaç fraudulent, s'accedeix a una web similar a la de l'Agència Tributària on es demana a la víctima que introdueixi les dades de la seva targeta bancària per a, suposadament, rebre la devolució.

⚠️#AVISO‼️ Detectada una campaña que suplanta a la #AgenciaTributaria vía SMS informando de una devolución de la #renta del año 2023.#NoPiques, pretenden que accedas a un enlace a una web fraudulenta para obtener tus datos personales. Es #smishing👇



ℹ️https://t.co/7C6IYE54Tn pic.twitter.com/1qAYUMxP8T — Guardia Civil (@guardiacivil) April 11, 2024

Actuació de les víctimes

En cas d'haver detectat l'estafa a temps i no haver premut l'enllaç, és recomanable bloquejar al remitent i eliminar el missatge de la safata d'entrada d'SMS. En cas de ser víctima de l'estafa, la Guàrdia Civil facilita diverses pautes a seguir:

Guardar proves de l'estafa, incloent-hi els enllaços.

Fer un seguiment de la presència de les dades a Internet durant els mesos posteriors a l'estafa.

Comunicar-se amb la Línia d'Ajuda en Ciberseguretat facilitada per la Guàrdia Civil per a informar de l'estafa.

Assegurar-se que les notificacions rebudes per SMS provinguin de fonts oficials i segures.

A més, com en una estafa comuna, la Guàrdia Civil demana que les víctimes es desplacin fins a les comissaries a presentar una denúncia amb les proves reunides sobre l'estafa.