El metre quadrat més car de la província de Girona és a l'Empordà i la Costa Brava

La forta demanda dels inversors estrangers, juntament amb una demanda nacional molt viva, permet que el mercat immobiliari de la costa catalana mantingui elevat el preu de l’habitatge. De fet, el mercat de l’habitatge de luxe també és molt present a les comarques gironines. Els municipis de la Costa Brava i l'Empordà encapçalen el rànquing del metre quadrat més car de la província de Girona, segons assegura l’agència immobiliària de luxe Engel & Völkers.

Al llarg del passat any, segons l’agència, destaca el preu aconseguit per algunes operacions tancades per la immobiliària a Blanes, a preus que han fregat els 10.000 euros el m2, mentre que a S’Agaró – La Gavina s’han situat prop dels 6.000 euros el m2 i a Empuriabrava i Platja d’Aro s’han mantingut prop dels 5.500 euros el m2.

Dins d’aquest sector de mercat, la tipologia de propietat més demanada al litoral gironí és una casa amb vistes al mar amb superfícies entre els 150 i 300 m2 distribuïts en 3 o 4 dormitoris, amb terreny i piscina. Destaca l’escàs percentatge de transaccions signades amb finançament bancari a la Costa Brava, que als municipis i localitats de la zona nord és a penes del 9%, davant del 91% de les compres realitzades amb recursos propis. Tot i que a la zona sud és també majoritària l’adquisició de l’habitatge al comptat, el 30% dels clients de la immobiliària a la zona sud del litoral gironí ha recorregut a una hipoteca. A més, els compradors estrangers, sobretot francesos, belgues, alemanys i suïssos, tenen una àmplia presència a la Costa Brava, amb especial rellevància en zones com Empuriabrava, on acaparen el 84% de les compres.