22 municipis de l’Alt Empordà passen d’emergència a excepcionalitat: quins són i què suposa el canvi?

Els 22 municipis de l’Alt Empordà que depenen de l’aqüífer del Fluvià Muga passaran de l’estat d’emergència per sequera a excepcionalitat, segons ha acordat aquest dimarts el Comitè Interdepartamental de Sequera del Govern. Actualment, aquest aqüífer mostra una recuperació consolidada dels seus nivells, situant-se en els 16,18 metres sobre el nivell del mar. Abans de les pluges estava en 13,7 metres. Tot i que la resta d’unitats han experimentat lleugeres millores en els seus volums, la situació es mantindrà sense canvis en la resta de zones per precaució. Sí que es preveu convocar properament una comissió de desembassament extraordinària al sistema Ter-Llobregat per incrementar les dotacions per a reg.

Els municipis afectats són:

La situació d’excepcionalitat en aquesta unitat permetrà disposar d’una dotació d’aigua per habitant i dia de 230 litres (en la situació d’emergència era de 200 litres). Es mantenen mesures d’estalvi com la reducció de la dotació agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades (en emergència era del 80%). En els consums d’aigua dels usuaris industrials la reducció passa del 25% al 15. També s’ha de mantenir una reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg). Pel que fa als usos ramaders, passen del 50% de reducció en emergència al 30% de l’excepcionalitat. Hi ha la possibilitat de flexibilitzar aquestes reduccions presentant un Pla d’estalvi d’aigua a l’ACA. A més, resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora). S’admet el reg municipal amb aigües freàtiques únicament en cas que no suposi una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari.

La resta d’unitats es mantenen igual

La resta d’unitats es mantenen en la mateixa situació, perquè l’increment de volums ha estat lleuger abans d’entrar a l’estiu, que és l’època de l’any amb més consum, major evaporació per la calor i una menor afluència de pluges.

D’altra banda, ja està publicada la resolució definitiva del director de l’ACA amb el total dels ajuts que s’atorgaran per a la reparació de fuites i de la millora de l’eficiència de les xarxes de subministrament municipals. Aquesta línia d’ajuts destinarà un total de 130 milions d’euros per a diverses actuacions de millora en més de 707 ajuntaments, concretament un total de 827 projectes.

A més, el proper dilluns 4 de juny, se celebrarà un comissió extraordinària de desembassament del sistema Ter-Llobregat. El conseller d’Acció Climàtica, Alimentació, i Agenda Rural, David Mascort, es va comprometre amb les comunitats de regants del Baix Ter a ampliar el volum d’aigua disponible pel sector primari si les pluges persistien durant aquest mes de maig.

En concret, el 30 d’abril el conseller va informar a les comunitats de regants que aleshores es podien desembassar 12,67 hm3 a partir de l’anàlisi que es va fer de l’evolució de les reserves i la distribució dels volums desembassats amb l’objectiu de continuar garantint tots els usos. A més, es van abordar mesures addicionals que permetien garantir fins a 4,5 hm3 més als desembassats, per arribar 17 hm3 aproximadament. Finalment, a la comissió de desembassament del sistema Ter-Llobregat celebrada a principis de maig es va decidir ampliar el volum d’aigua desembassat fins els 27 hm3 per al reg. Amb les precipitacions de les darreres setmanes, el Govern ha aprovat celebrar una darrera comissió de desembassament extraordinària del sistema Ter-Llobregat el 3 de juny amb l’objectiu de garantir l’activitat agrària.