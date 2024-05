La Fira de la Rosa de Roses 2024 potenciarà i ampliarà els espectacles de carrer i les actuacions

La Fira de la Rosa tornarà a omplir Roses, aquest cap de setmana, amb una extensa programació que amplia els espectacles de carrer i que convertirà la rambla Ginjolers i els carrers adjacents en el centre neuràlgic, amb espectacles infantils, actuacions musicals, tastets gastronòmics i les tradicionals catifes florals de Corpus. Per obrir boca, des de la setmana passada ja es poden degustar els còctels florals elaborats per vuit bars del poble. A més, la Fira manté la invitació gastronòmica a dones que es diguin Rosa, Roser, Rosor i altres derivats, el concurs d’Instagram i incorpora la gimcana batejada com Busca al Gegant.

Així, les exhibicions florals s’iniciaran aquest dijous 30 de maig amb les tradicionals catifes de Corpus amb què establiments comercials i associacions ornamenten els carrers Pi i Sunyer, Joan Badosa, Sant Sebastià i plaça de l’Àngel, oferint un magnífic passeig i mosaic de colors i olors, que també es mantindrà al llarg de tot divendres. Enguany, a més, les entitats fan una crida i obren la participació a qualsevol persona voluntària que vulgui col·laborar en la confecció de les catifes. Els interessats només cal que s’atansin fins al carrer Doctor Pi i Sunyer el dijous 30 de maig, a les 8 del matí. El dissabte 1 i el diumenge 2 de juny prendran el relleu de les ornamentacions la plaça de l’Església i el Mercat Municipal, amb les decoracions confeccionades pels alumnes del Cicle d’Activitats Comercials del Centre Escolar Empordà i per Càritas Diocesana.

Més actuacions musicals

D’altra banda, les actuacions musicals es veuen incrementades. També hi haurà tallers infantils de màgia i de confecció de roses amb llaminadures, instal·lació de jocs gegants i, al llarg del cap de setmana, els espectacles La família kromacolors (circ), C’est pas possible (clown i acrobàcia aèria), L’home roda (ginys amb rodes) i Collage (acrobàcies, equilibris i salts). A més, els espectacles itinerants Coworkers, De Mar a Mar, The Bellboy, ManiFESTA! i Metamorphosi. No faltarà, dissabte, la trobada de Puntaires.

Una de les novetats és un nou joc infantil i familiar, una gimcana consistent a buscar gegants i capgrossos, amb la complicitat de la Colla Gegantera de Roses. Els participants que els trobin tots, entraran en el sorteig d’una miniatura dels gegants de Roses. També a la rambla Riera Ginjolers, a l’alçada del safareig municipal, s’instal·larà, divendres i dissabte, l’espai gastronòmic que oferirà degustació de begudes i dels tastets preparats pels restaurants adherits a la fira: Ca la Valeria, Can Cairó-La Fraternal, Can Cervera, Falconera, L’Àncora, Stop Bar i la cervesera CDR Cervesa de Roses. L’horari d’obertura s’amplia des de dos quarts de vuit del vespre fins a la mitjanit i comptarà amb més actuacions musicals: Popurris Trio i DJ Dulo el divendres, i Persons i DJ Adrià Giner, dissabte.