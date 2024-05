Pisos cèntrics d’obra nova a la ciutat de Figueres, per viure a prop de tot

Nova Cadieisa presenta un edifici de 7 habitatges al carrer Sant Pau número 4 de Figueres. L’immoble consta de: tres pisos amb una habitació, tres apartaments de tres habitacions i, per últim, un dúplex de 152 m² amb 50 m² de terrassa privada i tres àmplies habitacions.

Model d’un dels pisos a la venda. / NOVA CADIEISA

L’edifici té la categoria energètica d’emissions «A». També està equipat amb 21 plaques fotovoltaiques, a raó de tres plaques per habitatge, per autoconsum. Altres característiques importants d’aquests pisos és que estan equipats amb acumulador per aigua calenta sanitària amb bomba de calor aerotèrmica (Rendiment A+); persianes elèctriques; tancaments d’alumini de doble vidre; climatització fred i calor; terres de gres porcellànic i preparats per a connexions de veus i dades.

La primera planta, en el pis de tres habitacions, té dues terrasses interiors privades, una d’aquestes comunica amb el menjador i la cuina i l’altra, a l’habitació suite. Pel que fa a la planta dúplex, està dividida en dues plantes: la inferior, zona de dia, i, la superior, zona de nit. És important destacar la seva terrassa de 50 m² per a poder gaudir de relaxants estones d’esbarjo o de tranquil·litat.

Els habitatges d’una habitació són molt pràctics i amb l’espai necessari per a una vida fàcil, independent i tranquil·la. També per l’alta qualitat dels seus acabats i per estar ubicat en una zona molt cèntrica, a 20 metres de la Rambla.

Aquest edifici resulta ideal per gaudir d’un bon nivell de benestar. Sens dubte, són habitatges idonis per a persones que resideixen lluny del centre o fora de Figueres i que volen viure a prop de tots els serveis; perquè en el seu dia a dia no trobin a faltar res.

Si esteu buscant una llar informeu-vos a Nova Cadieisa i a la xarxa immobiliària Aicat Empordà. Coneixereu tots els detalls de com viure en uns habitatges nous, moderns i pràctics, amb tot el necessari per a una vida plena i tranquil·la. Des de 165.000 euros.

Trobareu les oficines de Nova Caidiesa al carrer Besalú, 12 de Figueres o al telèfon 972 675 432. També podeu visitar la seva pàgina web www.novacadieisa.com on trobareu el llistat de tots els seus immobles.