Multen amb 4.700 euros un veí de Figueres que abocava trastos al carrer

La Guàrdia Urbana de Figueres va enxampar, aquest dilluns al vespre, un individu que abocava deixalles i trastos vells al carrer Llers. L'home ha estat multat amb 4.700 euros per l’abocament, aparcar a la vorera i no disposar d’assegurança del vehicle, segons fonts municipals.

Aquest dimarts, Fisersa ha netejat l'espai on es va fer l'abocament. Les tasques han requerit de 2 vehicles i 4 operaris de neteja viària

Multes de fins a 3.000 euros

A Catalunya, abandonar qualsevol mena de fem suposa multes d'entre 850 euros a 1.501 en casos de reincidència i fins a 3.000 euros quan s'abandonen elements voluminosos a l'espai públic. A banda del cas d'aquest dilluns, a Figueres recentment també es va detectar un altre abocament similar. "Dimecres (15 de maig) a la tarda vam veure com algú havia buidat un pis sencer i llençat els mobles a plaça Palmera. Doncs ahir, gràcies a la col·laboració ciutadana, els responsables van ser identificats per la Guàrdia Urbana, citats a comissaria i la sanció d'entre 750€ i 3.000 € per persona", explicava dies enrere l'alcalde de la ciutat, Jordi Masquef, a X (antic Twitter).

Campanya contra l’incivisme

Figueres va impulsar fa uns mesos una campanya contra l’incivisme, centrada en els abocaments de residus al carrer. Per l'Ajuntament, és una de les campanyes més importants que "busca un abans i un després amb la sensació d'impunitat davant actituds incíviques que embruten i degraden l'espai públic". Les accions perseguides són: l'abocament de deixalles fora dels contenidors, llençar bosses d'escombraries a les papereres, no dipositar correctament les deixalles al contenidor corresponent, obrir bosses d'escombraries i escampar el seu contingut al carrer, orinar, escopir o tirar peles de pipes a la via pública, beure a la via pública i deixar les ampolles d'alcohol i les llaunes a terra, abocar runa i andròmines al carrer, a la riera o als descampats".

Els controls de la part sancionadora de la campanya s'han estat realitzant amb agents de paisà i inspectors de Medi Ambient de l’Ajuntament de Figueres, i la col·laboració dels serveis de neteja viària de Fisersa i de recollida de residus d’EcoServeis, que alerten d’abocaments incívics o incidències que es troben, i es planifiquen els controls segons els punts que Fisersa indica que té detectades més incidències de neteja viària, i EcoServeis amb els punts d’abocaments incívics de residus més reincidents. El consistori valora en 3,8 milions d'euros el cost anual de la neteja viària. En el cas de les escombraries s’investiga l'origen i el propietari de les deixalles abocades fora dels contenidors amb els inspectors de Medi Ambient a fi d’interposar la sanció corresponent.