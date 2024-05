Multa de fins a 3.000 euros per fer això amb les escombraries: ha passat a Figueres recentment

Deixar els mobles i altres objectes voluminosos als peus de les escombraries és molt comú a totes les ciutats de Catalunya i Espanya. Una acció que molts fan servir amb bona fe perquè altres puguin reutilitzar-los, però que suposa un problema per als ajuntaments. A moltes localitats s'abandonen milers de quilograms d'estris, i això suposa més contaminació per als carrers i un cost important per als organismes públics, que s'han d'encarregar de recollir-lo.

Multes per abandonar escombraries

En algunes ciutats d'Andalusia s'han retirat més de 30.000 kg de mobles només en un cap de setmana. A Catalunya, abandonar qualsevol mena de fem suposa multes d'entre 850 euros a 1.501 en casos de reincidència i fins a 3.000 euros quan s'abandonen elements voluminosos a l'espai públic. Això últim a passat a Figueres recentment: "Dimecres (15 de maig) a la tarda vam veure com algú havia buidat un pis sencer i llençat els mobles a plaça Palmera. Doncs ahir, gràcies a la col·laboració ciutadana, els responsables van ser identificats per la Guàrdia Urbana, citats a comissaria i la sanció d'entre 750€ i 3.000 € per persona", ha recordat l'alcalde de la ciutat, Jordi Masquef, a X (antic Twitter).

🔴 Dimecres tarda vam veure com algú havía buidat un pis sencer i tirat els mobles a pl.Palmera. Doncs ahir, gràcies a la col·laboració ciutadana, els responsables van ser identificats per la Guàrdia Urbana, citats a comissaria i la sanció d’entre 750€ i 3.000€ per persona. pic.twitter.com/0tAQrKx4qq — Jordi Masquef Creus (@jordimasquef) May 17, 2024

"Ja n’hi ha prou d’impunitat davant els abocaments incívics. Fisersa disposa d’un servei gratuït, fàcil i àgil de recollida de mobles i trastos vells trucant al 972 510 412 o a la seva web. No hi ha excuses!", remarcava. "Ajudeu-nos a combatre l’incivisme, si veieu abocaments feu-nos arribar per privat la informació i les imatges, o envieu-me un WhatsApp al 605 388 904 i actuarem", afegia.

Diverses persones, però, han manifestat a X que el "càstig" els semblava poc dràstic. "Només una sanció de 750 a 3000€ per persona????", deia un usuari. "3.000€ ? Seran insolvents i no pagaran...", afegia un altre. No obstant això, aquesta sanció és molt més gran en altres llocs del país, on han d'abonar fins a 15.000€.