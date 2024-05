Mor Berto Cortada, històric jugador de bàsquet i comerciant de Figueres

Joan Albert Cortada Garriga ens ha deixat. Conegut popularment com a Berto Cortada, tenia 72 anys i era tota una institució del bàsquet figuerenc i empordanès. Va brillar com a jugador a l'Adepaf dels anys seixanta i setanta. La seva afició era tan gran que no va plegar fins a l'any 2007, quan continuava jugant amb el grup dels veterans. Aquell any va rebre un emotiu homenatge coincidint amb el 50è aniversari del club de Figueres, en un partit amistós que va enfrontar els locals amb el Joventut. Berto Cortada va ser l'hereu, també, d'una coneguda botiga de productes agrícoles i d'ús habitual de filferro i tela metàl·lica.

Berto Cortada a la botiga del carrer Nou / Roger Lleixà

L'establiment, fundat el 1880, va estar situat durant molts anys en el número 16 del carrer Nou, fins que va ser traslladat, abans del seu tancament, al número 124.

Lluitador de la vida

Berto Cortada va ser un lluitador de la vida, havent de superar entrebancs de salut que no van impedir-li continuar trucant els amics des d'on estava ingressat. Afable i gran amant de la història local i comarcal, va ajudar a les directives de l'Adepaf en nombrosos mandats.

La cerimònia de comiat té lloc, aquest dimarts, 28 de maig, a les 11 del matí, a la sala del tanatori de la Funerària Vicens.