El Consell Esportiu imparteix un curs de monitor-dinamitzador a Figueres

El Consell Esportiu de l'Alt Empordà ha obert el període d'inscripcions corresponent al curs de monitor-dinamitzador poliesportiu pel proper mes de juliol a Figueres,

El curs de monitor d’activitats poliesportives es troba emmarcat dins l’eix de treball esport i formació i es crea amb la voluntat de facilitar la formació bàsica per la conducció d’activitats esportives o poliesportives per a infants i joves menors d’edat. L’objectiu principal és formar a tots aquells monitors/es que volen iniciar-se o ja estan actualment portant un grup de nens/es sense titulació reglada i oferir-los-hi un seguit de conceptes teòric - pràctics per desenvolupar-se com a monitor/a dins d’un grup.

Data d'inici: 1 de juliol de 2024.

1 de juliol de 2024. Data final: 27 de juliol de 2024.

27 de juliol de 2024. Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13 h

El curs es realitzarà a l'escola Josep Pallach de Figueres i consta de quatre blocs formatius i un període de pràctiques externes.

Un cop finalitzat el curs, l'alumne obtindrà el certificat d'inscripció al ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l'Esport a Catalunya), requisit imprescindible per treballar en el sector esportiu com a monitor amb menors d'edat. Tot l'alumnat que es vulgui inscriure's al curs, ha d'haver complert 16 anys i estar en possessió, un cop acabi el curs, del títol de la ESO o equivalent.

Blocs del curs

-Bloc General (15h)

-Bloc Específic de Joc i Esport en Edat Escolar (35h).

-Bloc Específic de Gestió i Organització de Petites Entitats Esportives (35h).

-Bloc / Càpsula de Procediments, Tècniques i Recursos de Primers Auxilis (15h).

-Període de Pràctiques Externes a una Entitat Esportiva registrada al registre Oficial d'Entitats Esportives de Catalunya (150h).

Més informació i inscripcions

Tota la informació del curs i el formulari d'inscripció es pot trobar al web www.cealtemporda.cat. Per accedir directament a l'enllaç d'inscripcions s'ha de clicar el següent enllaç:

https://www.lareserva.cat/consell/inscripcions/altaparticipant.php?id=213