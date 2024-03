Els partits gironins enllesteixen la graella de sortida del 12-M

Quan falta un mes i mig per al 12-M, els partits gironins ja tenen pràcticament enllestida la graella de sortida per a les eleccions al Parlament. Els últims en anunciar els seus caps de llista han estat el PSC, que torna a apostar per Sílvia Paneque, i el PP, que ha escollit el seu regidor a l’Ajuntament de Girona i president del partit a la província, Jaume Veray. A l’espera de saber si Vox tornarà a confiar en el seu actual diputat, Alberto Tarradas, la resta de partits amb opcions d’obtenir representació també han fet públic qui encapçalarà les seves llistes: Laia Cañigueral (ERC), Salvador Vergés (Junts + Puigdemont), Eloi Badia (comuns) i Dani Cornellà (CUP).

Amb unes enquestes que els son favorables i situen Salvador Illa com a possible president de la Generalitat, els socialistes gironins tornen a apostar per un dels seus principals valors: Sílvia Paneque, que l’any 2021 ja va ser candidata i va passar d’un a tres diputats. «Ens trobem davant d’una oportunitat única, perquè és el moment de definir un nou rumb progressista i estable que ens permeti abordar i superar els reptes que tenim pendents», va indicar Paneque després de ser escollida. El seu número 2 serà l’exalcalde de l’Escala Víctor Puga, i la candidatura inclourà joves valors com l’alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, o la regidora gironina Carla Aguilera.

El PP, per la seva banda, aspira a recuperar la representació al Parlament per Girona, ja que actualment no tenen cap diputat gironí. L’encarregat d’intentar-ho serà el president provincial i regidor de l’Ajuntament de Girona Jaume Veray, que compta amb una llarga trajectòria com a regidor i com a cap de gabinet de la subdelegació del Govern. El candidat creu que, després d’una dècada «perduda», cal «afrontar els reptes pendents que té Catalunya, que són molts i alguns urgents, com la planificació hídrica i l’enfortiment del teixit empresarial».

La resta de candidats

Paneque i Veray, que han estat escollits aquesta setmana, se sumen així a la resta de candidats que s’han anat anunciant al llarg dels darrers dies. Esquerra aposta per una renovació i l’actual delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, serà la cap de llista en substitució de Teresa Jordà, que després d’haver estat consellera d’Acció Climàtica és actualment diputada al Congrés.

Junts, en canvi, opta per una renovació a mitges. Malgrat que el nom de Carles Puigdemont és un actiu molt important a les comarques gironines, l’encarregat d’encaçalar la llista a la demarcació serà l’empresari Salvador Vergés, que ja ha estat diputat durant aquest mandat. Vergés pren el relleu de Gemma Geis, que actualment és regidora a Girona, al capdavant de la llista.

Els comuns, per la seva banda, també s’han renovat per intentar obtenir representació, i ho faran de la mà del diputat al Congrés Eloi Badia, que va ser un dels «homes forts» del govern d’Ada Colau a l’Ajuntament de Barcelona. Finalment, la CUP torna a apostar pel mateix cap de llista, Dani Cornellà, que el 2021 va obtenir dos representants.