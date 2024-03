Masquef renuncia a fer el salt al Parlament i proposa a Bernils de candidat

Jordi Masquef no farà el salt al Parlament i, tot i la proposta de Junts i de Carles Puigdemont, l'actual alcalde de Figueres no formarà part de la llista dels exconvergents en les eleccions del pròxim 12 de maig. En un vídeo publicat aquest diumenge a les seves xarxes socials parla de la proposta de Junts, avançada divendres a la tarda per l'EMPORDÀ, refermant que el seu "compromís és ferm amb la ciutat de Figueres" i proposant a l'actual tinent d'alcalde, Josep Maria Bernils, per ocupar un lloc destacat en la candidatura de Junts al Parlament. "Considero necessari que Figueres tingui veu pròpia en una institució tan important com és el Parlament de Catalunya i, per això, confio plenament que en Josep Maria Bernils, el nostre tinent d'alcalde, pugui optar a un escó en les pròximes eleccions del 12 de maig".

"Vull estar a Figueres, crec que és el lloc on em toca estar ara, estimo la ciutat, he nascut aquí i, per tant, com dèiem en campanya electoral ens intentarem deixar la pell per fer de Figueres una ciutat on es visqui bé i la gent s'hi guanyi bé la vida". Amb aquest discurs, Jordi Masquef ha donat per tancat el debat sobre la seva inclusió a la llista de Junts per Catalunya en les pròximes eleccions al Parlament. La idea de Carles Puigdemont i el seu entorn era que Masquef, amb un gran suport electoral a Figueres i un cert predicament fora pel seu discurs ferm en contra l'incivisme, fos el número 3 de la llista per Girona que encapçalarà el diputat de la Vall d'en Bas Salvador Vergés.

A diferència del que va fer, per exemple, Santi Vila en el seu moment, Masquef prefereix no fer aquest salt a la política nacional. Però, per garantir "la veu de Figueres" al Parlament, l'alcalde de la capital de l'Alt Empordà proposa el nom del veterà regidor Josep Maria Bernils com a possible integrant de la llista.

De Ferran Roquer a Josep Maria Bernils

El periodista figuerenc és un dels caps visible de Junts a la comarca al costat del president del Conselll Comarcal i alcalde de Sant Pescador, Agustí Badosa, i de les alcaldesses de la Jonquera, Míriam Lanero, i Llançà, Núria Escapanter.

En les darreres eleccions al Parlament, l'any 2021, el llavors alcalde de Borrassà, Ferran Roquer, ocupava el lloc més destacat a la llista de Junts entre els polítics altempordanesos i va aconseguir un escó de diputat. Un any més tard, però, Roquer va deixar el Parlament per ocupar un càrrec a la Sindicatura de Comptes. D'aquesta manera, l'única representant de l'Alt Empordà en el darrer Parlament de Catalunya era l'alcaldessa d'Ordis i diputada d'ERC, Anna Torrentà.

