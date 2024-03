Junts proposa a Jordi Masquef fer el salt al Parlament

El gran suport electoral de Jordi Masquef a Figueres, governa amb majoria absoluta després d'aconseguir tretze regidors en les darreres municipals, ha provocat que Carles Puigdemont el vulgui convèncer per fer el salt al Parlament. La voluntat de Junts és que Masquef ocupi un lloc destacat en les llistes en les pròximes eleccions del 12 de maig, el número 3 per Girona, i passi a compaginar la tasca de diputat al Parlament amb la d'alcalde de Figueres.

Després que dijous al vespre, en una intervenció des de l'Ajuntament d'Elna, Carles Puigdemont confirmés que vol optar a tornar a ser el president de la Generalitat, aquest divendres s'han confirmat els caps de llista per Girona (Salvador Vergés), Tarragona (Mònica Sales) i Lleida (Jeannine Abella). Amb el diputat garrotxí Vergés, molt visible aquesta legislatura al Parlament en temes relacionats amb la pagesia i el món rural, encapçalant la llista, i el número 2 reservat per a una dona, Junts hauria reservat el tercer lloc per a Jordi Masquef. Una posició que, amb gairebé total seguretat, li asseguraria sortir escollit com a diputat si Masquef accepta la proposta de compaginar l'alcaldia de Figueres amb el Parlament. Un altre tema, seria l'actual càrrec de Masquef a la Diputació de Girona.

En les eleccions del 2021, Junts va ser la llista més votada a Girona aconseguint 7 diputats amb una llista encapçalada per Gemma Geis i amb el llavors alcalde de Borrassà, Ferran Roquer, ocupant el sisè lloc. Un any més tard, Roquer va deixar el Parlament per incorporar-se a la sindicatura de Comptes. Llavors, el grup de Junts al Parlament es quedaria sense cap diputat de l'Alt Empordà.

Aquesta legislatura ha acabat amb una sola diputada altempordanesa al Parlament de Catalunya, l'alcaldessa d'Ordis Anna Torrentà (ERC).

