Anna Torrentà és escollida com a representant altempordanesa d’ERC al Parlament a Girona

Anna Torrentà, Isabel Cortada i Èric Ibáñez han estat escollits per la militància de la Federació Comarcal d’Esquerra Republicana a l’Alt Empordà per ser els representants de la comarca a la llista dels republicans al Parlament de Catalunya a la demarcació de Girona.

Anna Torrentà Costa és actualment, i des de l’any 2015, l’alcaldessa d’Ordis. Nascuda el 1972, és diplomada en Ciències Empresarials (UdG) i combina la tasca d’alcaldessa amb la d’assessora fiscal. A més, aquesta darrera legislatura ha estat també diputada al Parlament de Catalunya. Torrentà també és estudiant del grau en Llengua i literatura catalanes (UOC) i té formació en direcció i gestió de conflictes (UOC). “He decidit presentar la meva candidatura per les pròximes eleccions al Parlament pel meu compromís a treballar per la comarca i per la nostra gent des de la primera institució del país”, destaca Torrentà. “A Esquerra ens avala la feina feta des del municipalisme i tenim grans reptes que cal seguir gestionant amb valentia, com poden ser la sequera, la dignificació de la pagesia o l’equilibri territorial”, afegeix.

Dos altempordanesos més

A la llista gironina, Torrentà estarà acompanyada per dos altempordanesos més. D’una banda, s'ha escollit a l’exalcaldessa de Palau-saverdera (2015-2023), Isabel Maria Cortada Soler. Actualment, Cortada és mestra jubilada i ha desenvolupat la seva professió al Ripollès, a la Garrotxa, així com a Palau-saverdera, el poble on va néixer i en va ser alcaldessa. “Acompanyo a la gent d’Esquerra per compromís en allò que representa i defensa, perquè la gent d'Esquerra manté la lluita i l’energia per aconseguir els reptes polítics, socials i de territori, malgrat les dificultats que es puguin presentar”, afirma Cortada.

D'altra banda, el regidor rosinc Èric Ibáñez Martín també opta a representar els republicans al parlament. Ibáñez és llicenciat en història, màster en gestió cultural i té el màster del professorat. A l’anterior legislatura municipal (2019-2023) va ser el regidor de cultura, festes i govern obert a l’Ajuntament de Roses. A banda, també ha treballat al vaixell d'arqueologia de la Generalitat i ha participat en campanyes arqueològiques a la Ciutadella de Roses i al poblat de Santa Creu de Rodes, entre d’altres. “Quan vaig decidir-me a formar part del projecte d’ERC Roses tenia la intenció de canviar la forma de fer política al municipi, fer-la més propera a la ciutadania i amb la ferma voluntat de millorar la vida de la gent, aportant els meus coneixements i compromís. Ara, he decidit fer un pas més, ja que s’ha demostrat que quan Esquerra està al govern, el país avançar en el benestar de la seva gent”, diu Ibáñez.

La llista definitiva i quines posicions ocupen cadascun dels membres es donarà a conèixer el dimarts 2 d’abril, quan l’Executiva Nacional d'ERC validi les llistes de les quatre circumscripcions.