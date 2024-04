Pontós porta a Mas Terrats la festa de la primavera i la vellesa

El dinar de la vellesa ha estat una cita clàssica de Pontós que, en els darrers anys, després del parèntesi de la covid, havia reunit menys gent, i ara l’ajuntament de la població li vol donar una nova empenta amb l’edició d’aquest any que se celebrarà el diumenge 28 d’abril a Mas Terrats amb la Festa de la Primavera i la Vellesa. «És un homenatge per a la gent gran en el qual també volem que vingui la gent jove, perquè un homenatge a la gent gran no es pot fer si els joves no hi són», explica l’alcaldessa de Pontós, Barbara Van Hoestenbergue, per a una jornada que, a banda del tradicional dinar, comptarà amb concert i unes classes de swing a càrrec de Lolita’s Sisters i una passejada naturalista amb Jacobo Krauel.

Una altra novetat d’aquesta edició és que el dinar i la festa no es faran al local social, perquè està en obres, sinó a Mas Terrats, gràcies al fet que «la seva propietària ens ha deixat la masia obrint-nos les portes d’aquest lloc tan emblemàtic de Romanyà d’Empordà». El programa del diumenge 28 d’abril començarà a les dotze del migdia amb la passejada naturalista amb Jacobo Krauel (EmmpordaiNat), a les dues del migdia hi haurà el dinar popular (gratuït per a la gent i 15 euros per a familiars i veïns de Pontós). A les quatre de la tarda, tindrà lloc la xerrada de Jacobo Krauel, Animals i plantes als boscos de Romanyà; i a les cinc, el concert i ball amb Lolita’s Sisters.

Natura i música

«Amb la covid, hem tingut unes Festes de Vellesa amb, realment, poca gent i ara volem que s’apunti molta gent, famílies, gent jove... I per això hem programat un concert de música swing amb les Lolita’s Sisters, que crec que pot agradar a tothom, i unes classes de ball swing en què ells ensenyaran passos per ballar fàcils i així tothom podrà moure’s amb la música per celebrar la vellesa i la primavera», argumenta Van Hoestenbergue.

Sobre la passejada naturalista amb Jacoko Krauel, que obrirà la jornada, l’alcaldessa de Pontós detalla que «serà per la zona de Mas Terrats mirant fauna i flora parlant una mica que fan les plantes i els animals que viuen per allà en aquesta estació de la primavera que és tan esplèndida».