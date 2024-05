Febre per la cursa d'obstacles de Siurana: 600 inscripcions en pocs dies quan queden dos mesos per disputar-se

El Barretina Rural Fest, de Siurana d'Empordà, s'ha convertit en la gran festa d'inici d'estiu a l'Alt Empordà i inclou cursa d'obstacles a la tarda i concerts gratuïts a la nit. Enguany se celebra el desè aniversari i el dia escollit és el dissabte 6 de juliol. Els organitzadors van obrir inscripcions per a la cursa d'obstacles el passat 1 de maig i actualment ja voreja els 600 participants.

Encara resten dos mesos per celebrar la cursa, que sol tenir 6 km de recorregut pels voltants del poble, es divideix per nivells per esponjar els participants i es pot fer corrent, caminant i també disfressat. Els participants solen sortejar bales de palla, tanques de formigó, pneumàtics, inflables i passen per tobogans, tot remullant-se i enfangant-se durant el recorregut. L'any passat el Barretina Rural Fest va acollir 900 participants a la cursa, el màxim dels permesos. Els més ràpids de l'edició de 2023 van ser David Garcia i Laia Morell, que van estar acompanyats al podi per Eric Pérez i Miquel Díaz -masculí- i Yolanda Marqués i Uxue Merino -femení.

Di-Versiones, Mitjanit i PD Onea fins a la matinada

La jornada comença de dia i acaba amb la sortida del sol. Després de la cursa, a la nit i a la matinada hi haurà els concerts de les populars orquestres Di-Versiones i Mitjanit, i l'actuació de la discjòquei-puntxadiscs ebrenca PD Onea