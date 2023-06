Siurana d’Empordà no arriba als 200 habitants, però aquest dissabte dia 1 de juliol (18 h) tornarà a ser l’escenari de la cursa d’obstacles més popular de la demarcació. El Barretina Rural Fest concentrarà 900 participants. Els dorsals es van esgotar quinze dies abans d’una prova en constants creixement. La cursa tindrà 6 km de recorregut pels voltants del poble, es dividirà per nivells per esponjar els participants i es pot fer corrent, caminant i també disfressat.

Concerts gratuïts durant la nit La cursa d’obstacles del Barretina Rural Fest es complementarà amb la festa posterior, a la mateixa zona esportiva, amb concerts gratuïts. A partir de les 11 de la nit, i fins a altes hores de la matinada, hi actuaran el grup de rumba Bananna Beach, l’orquestra de versions Mitjanit i la discjòquei Dj Ryna.